Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, ritorno di fiamma? Una foto fa sognare i fan

Gossip TV

Nonostante si siano separati da un anno, i fan ancora sperano nel ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Una speranza alimentata da una foto recente. Ecco cosa è successo.

La loro separazione ha scosso gli animi del web e dei fan, perché erano una delle coppie più amate e affiatate dello star system: stiamo parlando di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Ma forse non tutto è perduto e una foto pubblicata nelle storie di Instagram fa sognare i fan.

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi sono tornati insieme?

L'annuncio della fine del loro matrimonio è stato dato un anno fa e da allora sono fioccate le teorie e i gossip sul presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Al contrario di Ilary Blasi e Francesco Totti, con le loro beghe legali, borse e rolex rubati e restituiti (o forse no), l'addio tra la showgirl svizzera e il manager è stata molto sobria, senza tanta fanfara.

A Trussardi sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui anche uno con una dama di Uomini e Donne, Hunziker ha avuto una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, eppure, ancora non si è spenta la speranza di vederli tornare insieme.

Nelle ultime ore è circolata una foto che ha fatto pensare ai fan che la coppia non si sia ancora detta addio definitivamente: Tommaso Trussardi ha condiviso nelle storie di Instagram una foto di Michelle con il loro cagnolino, Odino, in braccio. Un gesto che per molti cela un interesse ancora vivo del manager per l'ex moglie, dopotutto, perché postare nelle proprie storie la sua foto?

Per altri, invece, potrebbe anche essere solo un gesto amichevole, senza alcuna malizia o premonitrice di alcun ritorno di fiamma. Ce lo dirà il tempo.