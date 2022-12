Valentina Ferragni, l'influencer confessa i motivi della rottura con Luca Vezil

Gossip TV

Dopo 9 anni d'amore, l'influencer Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. L'annuncio è stato dato sui social ormai due mesi fa, ma nessuno dei diretti interessati ha mai rivelato i motivi dietro la rottura. Per la prima volta, ora, Valentina Ferragni ha deciso di raccontarsi. Ecco cosa ha detto.

A ottobre, sconvolgendo i fan, Valentina Ferragni e Luca Vezil avevano posto fine alla loro storia d'amore, durata 9 anni, con un doppio post sulle pagine Instagram di entrambi. Una rottura sofferta, ma necessaria, sebbene non ne fossero mai stati rivelati i motivi. Ora, finalmente, l'influencer si è aperta, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram e ha raccontato quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a lasciare Vezil.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, perché si sono lasciati? Parla l'influencer

La loro rottura era arrivata inaspettata e aveva generato un gran numero di rumors, soprattutto, dopo che Luca Vezil era stato paparazzato con una misteriosa ragazza la notte di Halloween. Un potenziale nuovo interesse? No, ha smentito Vezil, solo un'amica. Nel frattempo, Valentina Ferragni si mostrava in giro da sola, ma abbastanza serena e questo ha fatto aumentare le chiacchiere secondo le quali sarebbe stata lei a porre fine alla storia.

Un gossip smentito dallo stesso Vezil, che si era deciso a intervenire per placare gli sciacalli che si erano gettati sulla sua vita privata e avevano tirato fuori le teorie più assurde. Perciò, Valentina Ferragni ha preso la decisione di interrompere un rapporto che durava da quasi 10 anni, ma per quale motivo?

Dopo mesi di silenzio, per la prima volta è l'influencer stessa a raccontarsi, appofittando di un box di domande nelle storie di Instagram. Tra i suoi fan c'è chi non ha potuto fare a meno di chiederle cosa l'avesse spinta a lasciare Vezil. E Valentina Ferragni ha risposto così:

"Come coppia c'erano degli alti e dei bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno, ma purtroppo c'erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi, mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa stare pi bene, da lì già stai meglio".

A giudicare dalle sue parole, sembra perciò che ormai l'amore stesse andando a scemare e che le difficoltà nella coppia erano maggiori dei momenti felici passati insieme. Valentina Ferragni ha anche raccontato come, ora, finalmente, dopo un periodo buio - parliamo pur sempre di 9 anni d'amore - in cui ha anche perso visibilmente peso, tanto da attirarsi le critiche degli haters, sta finalmente riprendendo in mano la sua vita, porta avanti i suoi progetti e non ha più intenzione di perdere sé stessa per paura di deludere gli altri.