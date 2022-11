Wanda Nara a Verissimo si confessa: tutta la verità sulla separazione da Mauro Icardi

Gossip TV

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl argentina Wanda Nara ha rivelato tutti i retroscena sulla sua separazione dal calciatore Mauro Icardi. Ecco cosa ha detto.

La showgirl argentina Wanda Nara è stata ospite da Silvia Toffanini a Verissimo e, per la prima volta, ha rivelato tutta la verità, oltre i rumors, oltre i gossip sul suo matrimonio e sulla sua separazione da Mauro Icardi.

Wanda Nara:" Sono abituata a sentire cose che non sono vere su di me"

Accolta con affetto da Silvia Toffanin, Wanda Nara si è aperta immediatamente con la conduttrice sulla situazione che sta vivendo con Mauro Icardi. In Italia da, ormai, 10 anni, la showgirl non dimentica le sue origini argentine e ammette che cerca di trasmettere l'amore per la sua patria d'origine anche ai figli, sebbene i bambini siano nati e cresciuti in Italia.

Dopo pochi convenevoli, Toffanin non perde tempo e le chiede quello che tutto il pubblico e i fan desiderano sapere:

"È finito il matrimonio?"

Wanda Nara appare serena mentre risponde e racconta per la prima volta in tv la sua verità:

"Siamo in pausa, noi siamo una famiglia e non si sa mai. Non stiamo già da due mesi insieme, ma ci sentiamo tutti i giorni, poco prima di entrare qua in studio ero al telefono con lui. E abbiamo cinque bambini, perché lui ha adottato i miei tre figli, quando ho iniziato la relazione con Mauro erano piccolissimi. Nonostante loro abbiano un padre, Maxi, molto più presente da quando ha lasciato il calcio, Mauro è sempre stato un secondo padre per loro"

La showgirl ha poi rivelato che la decisione di separarsi non è stata presa in maniera frettolosa, ma, anzi, ha cercato di pensare bene a cosa fare, proprio per amore dei suoi figli:

"Ci siamo lasciati bene, non c'è stata nessuna cosa grave. Ho aspettato i tempi giusti, ero traumatizzata dal mio primo divorzio e volevo fare le cose bene. Certo, ci siamo rivolti a un avvocato, ma perché volevamo organizzare le cose con i bambini, per le cose pratiche, lui lavora in Turchia, io in Argentina e per fare tutto per bene. Non per attaccarci a vicenda. Questo è stato un cambiamento per la famiglia ed è utile avere qualcuno che ti aiuta a gestire le cose all'apparenza più semplici"

L'avvocata di cui parla è Ana Rosenfeld, amica di famiglia di Wanda, ma che, riferisce la showgirl, sostiene anche Mauro e parla anche con lui. Un'amica, oltre che una legale, che si occupa della situazione agendo nel migliore degli interesse per entrambi.

Ma perché Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Silvia Toffanin li ricorda innamoratissimi fino all'anno scorso, sposati felicemente e genitori di due bambine nate dalla relazione e sono proprio i figli il pensiero costante della showgirl argentina:

"Sono successe alcune cose che ormai si sanno. Sono abituata a sentire delle cose che non sono vere. Per me, la famiglia è sempre stata la mia priorità: ho sempre messo da parte la mia carriera professionale per seguire e aiutare Mauro nella sua, e lo seguivo con i bambini, ovunque. Abbiamo fatto tanti traslochi per stare sempre insieme. Quando abbiamo iniziato a litigare, il mio primo pensiero sono stati i bambini, pensare alla loro tranquillità. Il mio figlio più grande ha 13 anni, non è lo stesso di quando ho divorziato la prima volta, quando sono piccoli è diverso. Non mi hanno mai sentito parlar male dei loro padri."

Silvia Toffanin la incalza e nomina il tradimento che avrebbe scatenato tutto:

"Non so se posso chiamarlo tradimento, alcune donne in Argentina, direbbero che non è un vero tradimento. Ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti. Sono una donna seria. Lui mi ha sempre raccontato la verità, anche quando fa male. E, infatti, è da lui che ho saputo tutto. Non come dicono i giornali perché ho preso il suo telefono e ho visto. Mi ha detto che ha incontrato questa ragazza."

Di questa ragazza, la showgirl non fa apertamente il nome, ma si tratta di Eugenia La China Suarez, una personalità molto nota nella patria d'origine di Wanda Nara_

"Questa persona è già conosciuta in Argentina per aver avuto molte storie con persone sposate. Per me è grave che sia successo con una persona così. Mi sono sentita tradita, quando la fiducia si rompe, per me è difficile ricostruirla. Non sono moderna in questo senso. Abbiamo provato a stare bene per un anno, ma poi ho visto che la pace dentro casa non c'era più."

Poi, la conduttrice rivela che c'è stata una telefonata tra le due donne. A questo commento, la showgirl scoppia in una risata molto amara, perché le circostanze che l'hanno portata a sentirsi con la donna con cui Icardi l'ha tradita non erano certo delle migliori:

"Sì, l'ho chiamata io, cinque giorni dopo che era successo questa cosa. Lei mi ha videchiamata, ero con Mauro e le bambine, abbiamo degli amici in comune. Lì mi ha fatto male e l'ho detto a Mauro 'mi hai tradito con una donna che fa cose del genere, che mi chiama e mi umilia davanti ai nostri amici'"

Sivlia Toffanin le chiede anche di L-Gante, il rapper argentino con cui si vociferava che Wanda Nara avesse una relazione:

"Ne hanno dette di tutti i colori. C'è stata questa storia che stessi con questo rapper, ma è stata solo una campagna pubblicitaria. Era uno shooting per un marchio di abiti sportivi, è stata l'azienda a fare tutto, tanto che in due giorni hanno venduto tutto. Il suo manager mi ha proposto di partecipare a un videoclip. Ma tra di noi non c'è nulla. I gossip si sono diffusi anche perché lui si è lasciato da poco con la sua fidanzata"

Anche sul presunto riavvicinamento con l'ex marito Maxi Lopez, la showgirl chiarisce:

"Le storie con Maxi circolano già da tempo. All'inizio è difficile, anche perché vivevamo in due posti diversi. Con la separazione non gli ho mai chiesto nulla. Faccio tanto per farlo stare con i bambini, anche milioni di voli, ma è solo questo."

Arriva, infine, la domanda fatidica, perché, sembra che, nonostante il tradimento, di Mauro Icardi Wanda Nara sia ancora innamorata, a giudicare da come ne parla:

"Sì, a oggi lo amo, per me è la persona più importante del mondo. Quella che mi ha fatto trovare l'amore di nuovo. Sono ancora la sua manager, non è vero che mi ha licenziata o mi ha bloccato l'assegno. Lui è il papà delle mie bimbe, non mi licenzierebbe mai, a meno che non volessi. Forse, però, mescolare vita privata e lavoro ha complicato tutto."

Ma, quindi, Wanda Nara e Mauro Icardi divorzieranno? L'ultima parola è sempre della showgirl e manager:

"Ho firmato la pratica della separazione, sì. Sono ancora decisa nel proseguire in questo, certo, anche se abitiamo nello stesso condominio e ci vediamo per amore dei bambini, per evitare di complicare la loro vita. La mia priorità sarà sempre il bene dei bambini."

Wanda Nara parla anche di come l'ex marito Icardi ha preso la sua decisione di avviare le pratiche della separazione:

"Lui è arrabbiato, si è definito uno zimbello, ma è la rabbia che lo fa parlare. Cerca di farsi perdonare, ma gli ho detto che non devo perdonargli niente. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, da quella fiducia che si è rotta è cambiato tutto. Nella vita ti succedono delle cose e tu devi fare delle scelte. Non so se è giusto, ma è quella che mi sento di fare ora. Per fortuna, i bambini sono lontani dalla tv e dai social. Ho spiegato loro qualcosa e non è stato bello, perché eravamo uniti, ma hanno capiti che noi come genitori ci saremo sempre."

Di fronte all'amore per Icardi, la conduttrice le chiede se c'è possibilità che ci ripensi:

"Non tornerò indietro, sono decisa nel proseguire in questo, sento ora che questa è la miglior maniera di non litigare. Quando le cose vanno male, è bene allontanarsi un po'."

Al momento, la priorità di Wanda Nara sono solo i suoi figli, anche se la decisione di separarsi per lei non è semplice e lei lo racconta con le lacrime agli occhi:

"Credo nell'amore per sempre, nell'invecchiare insieme all'uomo che ho scelto. Però a volte la vita ti sorprende e devi andare avanti. Devi cercare la felicità e dimostrare ai tuoi figli che qualsiasi cosa ti succeda nella vita, devi cercare la felicità. Non vorrei mai che Francesca o Isabella restassero in posti dove non sono felici. A Mauro auguro il meglio, la pace, la tranquillità. Si trova bene in Turchia, sta facendo ciò che ama. A me, come donna? La salute, perché ho 5 bambini che dipendono da me e una famiglia da mandare avanti."

E per il futuro?

"Chissà, la vita è imprevedibile. Magari, tornerò con lui"