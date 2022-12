Wanda Nara, lite furiosa con il rapper L-Gante per il ritorno di Mauro Icardi. Ma cosa è successo?

Gossip TV

La riconciliazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi alle Maldive ha scatenato la gelosia del rapper argentino L-Gante, con cui si vociferava che la showgirl avesse avuto una storia. Tra L-Gante e Wanda Nara sarebbe esplosa una lite molto accesa, culminata...con un incidente in macchina. Ecco cosa è successo.

Wanda Nara è finita al centro di una lite furiosa con il rapper argentino L-Gante: il motivo? Il ritorno - poi smentito - con il marito Mauro Icardi. A quanto, pare il rapper ventiduenne non avrebbe preso bene la notizia della riconciliazione della coppia e avrebbe avuto una reazione molto violenta.

Lite tra L-Gante e Wanda Nara, cos'è successo?

Nell'equazione Wanda Nara e Mauro Icardi, con le varie incognite sul possibile ritorno di fiamma, sospetti di un sesto figlio in arrivo e dichiarazioni (non ricambiate dalla showgirl argentina) di eterno amore su Instagram, dobbiamo aggiungere ora la variante L-Gante. Con il rapper ventiduenne si vociferava che Wanda Nara avesse avuto un flirt - smentito dalla showgirl a Verissimo - e che alla notizia della riconciliazione con Icardib, è andato su tutte le furie.

A raccontare l'episodio è stato il giornalista argentino Guido Zaffora, nella trasmissione televisiva Es por Ahì. Secondo quanto riferito da Zaffora, il rapper si sarebbe presentato davanti alla villa di Wanda Nara, chiedendo di incontrarla. Ma la showgirl, volata in Argentina per un contratto di lavoro, si è rifiutata di riceverlo. A quel punto, sembra che L-Gante abbia perso la testa e abbia iniziato a prendere a calci il cancello della villa, abbia insultato la showgirl e i vicini di casa, invitati alla festa data dalla showgirl e attirati dal trambusto.

A peggiorare la situazione è stata anche la scoperta per il rapper di non essere presente nella lista degli invitati alla festa della showgirl. La rabbia che l'ha colto è stata tale da spaventare anche Wanda Nara stessa, la quale avrebbe cercato di scappare dalla villa e avrebbe urtato un'auto nel tentativo di fuga. Un incidente che non si è rivelato mortale e non ha provocato feriti.

Un racconto alquanto inverosimile, un mix tra un action alla Michael Bay e una soap opera, ma, stando al giornalista Zaffora è tutto vero e, ora, ci ritroviamo con una coppia scoppiata e un rapper pieno di rabbia e dal cuore infranto. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una soap da manuale.