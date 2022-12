Valentina Ferragni, per i suoi 30 anni arriva una dolce e inaspettata dedica

Gossip TV

I 30 anni si compiono una volta sola e questo lo sa bene Valentina Ferragni. L'influencer e sorella minore di Chiara Ferragni, in occasione del suo trentesimo compleanno, ha ricevuto una dedica molto dolce e inaspettata. Ecco cos'è successo.

Valentina Ferragni, sorella minore dell'influencer Chiara Ferragni, ha compiuto oggi, 29 dicembre, 30 anni. Nonostante tra lei e Luca Vezil sia finita da ormai qualche mese, il suo ex le ha comunque dedicato un dolce pensiero sui social.

Luca Vezil e la dedica per il compleanno di Valentina Ferragni

La coppia aveva annunciato la separazione, dopo una storia durata ben 11 anni, a ottobre. Inizialmente non avevano rivelato i motivi che li avevano spinti ad allontanarsi, ma poi, Valentina Ferragni aveva raccontato ai fan che, semplicemente, come a volte accade, l'amore era finito e non era giusto che entrambi restassero in quella storia.

Sui social, per il suo 30° compleanno, Luca Vezil le ha dedicato una foto con una lunga didascalia, a testimonianza della profonda unione che hanno condiviso per così tanto tempo:

"Che poi, se sei la donna che sei oggi, sappiamo entrambi che il merito è tutto di quella focaccia sugli scogli...E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 682737 foto che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti. E il messaggio serio te lo sei già beccata ( e fa ridere perché è cento volte meno serio di questo), ma ti becchi gli auguri anche qui, perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia! Passatela bene "AAA Bionda" e ricordati quello che ho scritto sui 30...Baci stellari"

Evidentemente, i rapporti tra i due sono ritornati a essere sereni, complice anche i mesi che sono trascorsi dalla rottura. Né Valentina Ferragni, né Luca Vezil, in fondo, hanno mai espresso rancore o rabbia verso l'altro, sebbene non sia stato facile separarsi dopo oltre un decennio di vita insieme.