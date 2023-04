Lady Gaga chiamata da Joe Biden a presiedere un'importante commissione culturale

Gossip TV

Un incarico prestigioso quello affidato a Lady Gaga, al secolo Stefani Germanotta, dal presidente americano Joe Biden. La cantante e attrice co-presiederà la commissione presidenziale per le arti e le discipline umanistiche. Gli altri artisti convocati.

Che Miss Stefani Germanotta, in arte Lady Gaga, fosse una beniamina del partito democratico americano e di Joe Biden, lo si sapeva da tempo, quando la cantante e attrice era stata chiamata proprio per l'insediamento del nuovo presidente a cantare l'inno americano. Adesso per lei arriva un altro incarico prestigioso e non solo formale, visto che Biden l'ha nominata co-presidente della Commissione presidenziale per le arti e le discipline umanistiche, un organismo creato nel 1982 da Ronald Reagan, che ha compiti di consulenza del presidente in materia di politica culturale. Il Comitato aveva smesso di esistere nel 2017, quando tutti i suoi membri avevano dato le dimissioni per protesta per la sanguinosa manifestazione suprematista bianca di Charlottesville, ma è stato reintrodotto da Biden lo scorso settembre.

L'incarico a Lady Gaga e gli altri artisti coinvolti

Come co-presidente nel Comitato per le Arti e le discipline umanistiche, Lady Gaga affiancherà il produttore Bruce Cohen, mentre faranno parte dal comitato, sempre su incarico di Biden, e in qualità di membri, Jon Baptiste, Constance M. Carroll, George Clooney, Philip J. Deloria, M. Angélica Garcia, Jennifer Garner, Nora Halpern, Steve Israel, Marta Kauffman, Ricky Kirshner, Troy Kotsur, Katie McGrath, Laura Penn, Amanda Phingbodhipakkiya, Arnold Rampersad, Shonda Rhimes, Kimberly Richter Shirley, Horacio Sierra, Anna Deavere Smith, Joe Walsh, Kerry Washington, Pauline Yu. Una vasta rappresentanza inclusiva di attori, musicisti e intellettuali di diverse etnie e orientamenti, come si conviene a un presidente democratico.

Di Lady Gaga, pluripremiata cantante, cantautrice, attrice e filantropa, come si legge nel comunicato della Casa Bianca, si conosce l'impegno per i diritti LGBTQI+ e in favore della salute mentale. E' già stata consulente del presidente Biden per la campagna It’s On Us, per combattere le aggressioni nei campus. "Negli anni ha lavorato instancabilmente per difendere l’uguaglianza ed è stata una grande sostenitrice della consapevolezza della salute mentale. All’inizio della pandemia nel 2020, ha curato un concerto televisivo, contribuendo a raccogliere oltre 128 milioni di dollari. Insieme a sua madre Cynthia Germanotta, ha fondato e dirige Born This Way Foundation, che sostiene la salute mentale dei giovani e lavora con loro per costruire un mondo più gentile e coraggioso". Congratulazioni e buon lavoro all'artista.