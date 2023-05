Isola dei Famosi, volano stracci tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci: "Non ti sopporto più"

Gossip TV

Duro scontro tra i due naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Tensione alle stelle a L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, in Honduras è scoppiata un’altra lite furiosa tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci, che non ha per niente digerito la nomination ricevuta dal conduttore radiofonico durante l'ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

Acceso scontro Marco Mazzoli e Fabio Ricci a L'Isola dei Famosi

Volano stracci a L'Isola dei Famosi tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci. Come riportato da Biccy, lo speaker radiofonico, che è stato eletto leader della settimana, ha deciso di nominare il componente dei Jalisse e Pamela Camassa. La nomination ha infastidito, e non poco, Fabio che ha deciso di affrontare il suo compagno di gioco:

Mi hai nominato dicendo in diretta che c’erano stati screzi. Quando dopo un battibecco in realtà mi avevi anche chiesto scusa dandomi un abbraccio. E non prendermi in giro che non sono Gian Maria, io ho 57 anni. Adesso ho capito chi sei. Hai rotto il ca**o a tutti che volevi andare via e stai ancora qui. Poi mi nomini e dopo mi abbracci e chiedi scusa. Sei un falso, questi sono atteggiamenti falsi. L’abbraccio di giuda. Sì ti ho detto che sei un principino e un baronetto. Io sono più coerente ed educato di te.

Dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione di Mazzoli:

Non ti sopporto veramente più. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un’altra nomination ed ero in difficoltà. Il tuo comportamento è da infame. Sei pazzo! E poi smettila, io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati. Se fuori faccio una bella vita non sono affari tuoi. E ripeto che mi sono sempre guadagnato tutto. Hai rotto il ca**o da quando sei arrivato...

E ancora:

Godo se ti sbattono fuori. Io voto e faccio il ca**o che voglio, non devo rendere conto a te e a nessuno. Stai rosicando di brutto. Ti lamenti che parlo troppo? Mi pagano per parlare anche in radio, ho pure una bellissima voce. Sei permaloso, volevi essere immune? Pensavi di vincere? Sul contratto c’è scritto che devono vincere i Jalisse? E smettila! Io non avevo bisogno de L’Isola dei Famosi per rinascere.

