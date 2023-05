Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Helena Prestes finiscono nel mirino di Marco Predolin

Gossip TV

Marco Predolin dopo L'Isola dei Famosi rivela: "È stata la mia ultima esperienza televisiva".

Marco Predolin è tornato a parlare della sua breve esperienza a L'Isola dei Famosi. Intervistato da Novella 2000, l'ex discusso naufrago ha rivelato i reali motivi del suo ritiro dal gioco e criticato il comportamento e la strategia portata avanti da alcuni concorrenti in Honduras.

Le critiche di Marco Predolin dopo L'Isola dei Famosi

A poche settimane dal suo sbarco in Honduras, Marco Predolin è stato costretto a lasciare L'Isola dei Famosi per problemi di salute. Intervistato da Novella 2000, l'ex concorrente della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha fatto un bilancio della sua breve esperienza rivelando il suo pensiero su alcuni naufraghi, come Alessandro Cecchi Paone e Helena Prestes:

I miei esami del sangue hanno rilevato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggeriti alla produzione di sospendermi dal gioco, mi sto pian piano ristabilendo. Ho 72 anni, per godermi appieno Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo...

Ad Alessandro Cecchi Paone darei un 8 in quanto professionista, tuttavia il suo voto scende in considerazione alla partecipazione al reality con il fidanzato Simone Antolini, alla coppia do 5. Dissento dalla spettacolarizzazione di questo amore e leggo enfasi nelle loro effusioni, come se debbano a ogni costo dimostrare qualcosa. Il mondo è pieno di coppie omo ed eterosessuali, non c’è bisogno di porre sottolineature. Helena Prestes? Un personaggio che porta avanti in modo becero la propria voglia di apparire, è il concorrente che mi piace meno, perciò 3.

Dopo aver detto la sua sui naufraghi de L'Isola, Predolin ha infine rivelato:

L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva. La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi. Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto. Ho raggiunto un equilibrio lontano dai riflettori.

