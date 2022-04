Isola dei Famosi, volano accuse in diretta tra Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal: "Bugiarda, sono sconvolta"

Gossip TV

Nuovo e acceso scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra i naufraghi per le nomination.

Duro e acceso scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal. Il motivo? La nomination di Nick de I Cugini di Campagna che ha creato delle incomprensioni tra le due naufraghe e provocato la dura reazione dell'opinionista Vladimir Luxuria.

Guendalina ed Estefania ai ferri corti a L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 18 aprile 2022 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. Jeremias Rodriguez si è ritirato dal gioco e in Palapa è scoppiata un'accesa discussione tra Estefania e Guendalina, che ha accusato la giovane naufraga di essere falsa e bugiarda:

Rimango sempre più delusa e sconvolta dalle amicizie che ho avuto in quel gruppo, di punto in bianco amo e poi ti massacrano. Eravamo in Palapa, fuori tutti quanti ci eravamo ci eravamo detti tra di noi chi nomini, e più o meno avevamo due nomi e chiedo a Nick tu che nome fai e non ho problemi con queste persone, quindi nella mia testa pensavamo potesse nominare una Licia, che magari era appena arrivata, quando si alza e dice Estefania e Roger, essendo amica di lei mi giro e le faccio sono sconvolta, pensavo nominasse Licia, nella sua testa forse ha pensato che io avessi detto a Nick di votare loro [...] Sei doppiamente falsa se pensi che le amiche sono come te allora fanno queste cose, un’amica come me queste cose non le fa stai tranquilla. Bugiarda!

Il duro sfogo della Tavassi ha provocato sia la reazione della Bernal, che ha cercato di difendersi dalle accuse, che dell'opinionista de L'Isola dei Famosi, che ha deciso di intervenire dallo studio per criticare il comportamento assunto dalle due naufraghe ed elogiare Nick che, secondo lei, non si sarebbe fatto influenzare dai suoi compagni per la nomination:

Secondo me da tutta questa discussione il vincitore è Nick, che ha deciso lui chi votare, basta con questa cosa che vi volete mettere d’accordo! che restate delusi, ognuno deve votare per se, non in base a un accordo di gruppo.

A spiazzare Vladimir Luxuria, però, ci ha pensato proprio il diretto interessato. Il cantante de I Cugini di Campagna, infatti, ha spiegato la sua posizione smentendo in qualche modo le parole di Guendalina e rivelando di un accordo preso con il suo gruppo: "Avevamo un altro accordo di gruppo, io avrei dovuto nominare Jeremias".

