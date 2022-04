Isola dei Famosi, emerge il segreto bomba di Roger Balduino: Ilary Blasi sconvolta!

Gossip TV

Roger approfitta della puntata de L’Isola dei Famosi per fare un augurio ad una persona speciale, svelando così il suo segreto in diretta tv.

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non sono di certo mancati i colpi di scena e, dopo l’addio ufficiale di Jeremias Rodriguez, è arrivato anche il momento di scoprire un segreto bomba che riguarda Roger Balduino. Il bel modello, in lacrime, ha confessato tutta la verità a Ilary Blasi, che è rimasta sconvolta. Ecco cosa è successo e cosa nasconde il naufrago.

Isola dei Famosi, Roger piange disperato: il segreto è stato svelato!

Nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi non c’è mai un momenti di relax. I naufraghi sono più agguerriti che mai e non perdono occasione per scontrarsi, soprattutto durante le dirette su Canale5 quando la tensione sale e le Nomination mettono in crisi tutti. Nel corso dell’ultima puntata, dopo la confessione sulle ustioni di Roberta Morise, abbiamo assistito ad un abbandono imprevisto, quello di Jeremias Rodriguez che ha ammesso di non riuscire più a vivere serenamente la sua avventura in Honduras, al punto da voler lasciare il gioco, forse sconfortato anche dall’esito del televoto sfavorevole.

Ma Jeremias non è stato l’unico a regalare un colpo di scena degno della prima pagina. Durante il momento dedicato alle Nomination segrete, Roger Balduino ha chiesto a Ilary Blasi di poter fare gli auguri ad un “amico speciale” di nome Endrick, scoppiando poi in lacrime e allarmando non poco la conduttrice, che ha cercato di capire il motivo di tale sofferenza. Il bel modello, messo alle strette dalla presentatrice romana, non ha potuto far altro che svelare il suo segreto, ammettendo di avere un figlio di ben 11 anni ma di non poter parlare di lui in televisione per motivi legali.

“Sì Ilary è mio figlio è la verità. Lui ha 11 anni, nessuno sapeva che avevo un figlio. Non riesco a parlare non ce la faccio. Voglio fargli i miei auguri e dirgli che mi manca troppo - riporta Biccy - Il fatto è che io lo amo tanto, è troppo importante per me. Purtroppo non posso parlarne perché altrimenti sua madre si arrabbia con me e sono guai, è una questione legale sappiate. Se posso sentirlo? Lo sento sempre, tutti i giorni e posso anche andare a trovarlo in Brasile se voglio. Qui a L’Isola dei Famosi per una questione legale non posso parlarne”.

Immediata la reazione di Blasi, che ha confortato il naufrago assicurandogli che il messaggio sarebbe arrivato ad Endrick, ed esplosiva la reazione del popolo del web che ha iniziato a chiedersi chi sia la madre del bambino e perché abbia imposto a Roger di non parlare della questione in tv.

Cioè, peccato che non ci sia Domenica Live o qualcosa di simile. Su questa storia di Roger la D’Urso avrebbe campato tipo un’edizione intera. #isola — MrGioGio (@MrGioGio77) April 18, 2022

