Isola dei Famosi, torna Simona Ventura? La presentatrice spiazza: ''Saprei come farla rinascere''

Simona Ventura torna al timone di Citofonare Rai2 con Paola Perego e parla della possibilità di prendere il timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dopo i disastrosi ascolti dell’ultima edizione su Canale 5.

Simona Ventura è tornata al timone di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego, programma molto amato dal pubblico che regala alle due conduttrici un ottimo share. Ma nel cuore della presentatrice c’è ancora L’Isola dei Famosi, tanto che Simona ammette che saprebbe come risollevare le sorti del reality show dopo gli ascolti disastrosi dell’ultima stagione condotta da Vladimir Luxuria. Ecco cosa ha raccontato a tal proposito.

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi ha da sempre rappresentato uno degli esempi più calzanti di reality show, ponendo i concorrenti, in questo caso i naufraghi, in una situazione di estremo disagio tra crampi di fame e prove per accaparrarsi anche semplicemente un accendino per poter ravvivare il fuoco dell’accampamento durante la gelida notte. Il publico si è affezionato molto a questo format ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato, fino ad arrivare alla disastrosa conduzione di Vladimir Luxuria che ha segnato una delle edizioni meno viste di sempre. Il pubblico di Canale 5 si chiede chi prenderà il posto di Luxuria e se Mediaset vorrà dare ancora spazio a L’Isola nonostante non sia più un cavallo vincente sul quale scommettere, e c’è chi profetizza il ritorno di Simona Ventura al timone del programma. Intervistata dal settimanale Chi, Ventura ha parlato della possibilità di tornare a condurre L’Isola dei Famosi, ammettendo:

“Me lo chiedono in tantissimi, ma penso che Mediaset, cui sono legata e grata, non pensi a me. Ho avuto anni bellissimi lì, ho avuto la possibilità di lavorare con Maria De Filippi ad Amici e Temptation. Sono contenta di aver fatto parte di questo team straordinario, sarò sempre riconoscente a Maria che in quel momento mi ha dato una grossa mano. Ma è giusto che un editore faccia le scelte che vuole. Quello che posso dire è che l’Isola me l’ero cucita addosso e saprei come farla rinascere. Ma non lo dico”.

Insomma, Ventura conserva un ottimo ricordo del suo lavoro in casa Mediaset e fa intendere che sarebbe proprio lei la scelta giusta per far tornare a splendere il reality show ambientato in Honduras, ma sa anche che ora lavora per Rai e che dunque sarebbe piuttosto complicato vederla tornare in prima serata su Canale 5.

Citofonare Rai2, una scommessa vinta da Perego e Ventura

Mentre sogna di poter tornare al timone de L’Isola dei Famosi, con la benedizione del pubblico che la vedrebbe perfetta per risollevare le sorti di un programma che ormai si sta lentamente spegnendo, Simona Ventura torna sulla Rai con Citofonare Rai2 insieme alla collega e amica Paola Perego. Il format è stato molto apprezzato dal pubblico, dato da essere promosso dai vertici di Viale Mazzini con un appuntamento doppio la domenica, occupando una larga fascia di messa in onda per la gioia dei fan più accaniti.

“Noi siamo partite un po’ bassino, era una fascia spenta […] La gente deve sapere che ci sei, ti deve guardare, gli devi piacere e dopo, semmai, fidelizzi”.

Questa la constatazione della Perego, che ha commentato la conduzione di Diletta Leotta a La Talpa, che è molto soddisfatta del lavoro che sta svolgendo con la collega. Tra le e Simona nessuna rivalità, come confida al settimanale di Alfonso Signorini, ma solo una grande stima e amicizia, che le ha portate anche a fare assieme Ballando con le Stelle per la gioia dei loro fan.

