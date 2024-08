Paola Perego torna in prima serata su Rai 2 poi parla de La Talpa di Diletta Leotta

Gossip TV

È un anno molto impegnato quello che attende Paola Perego, ma tra i suoi progetti non ci sarà La Talpa bensì una prima serata su Rai 2. Ecco come ha commentato la scelta di Mediaset, ricaduta su Diletta Leotta.

Momento di grande fermento televisivo per Paola Perego. La conduttrice, molto amata dai telespettatori, tornerà a settembre con Citofonare Rai2 insieme alla collega e amica Simona Ventura, ma nel frattempo lavora anche ad un nuovo progetto in prima serata su Rai 2 per il 2025. Non sarà lei a condurre La Talpa, e Perego svela cosa ne pensa della scelta di Mediaset ricaduta su Diletta Leotta.

Paola Perego torna in prima serata su Rai 2

Tra le presentatrici più amate della televisione italiana c’è senza dubbio Paola Perego, che sta riscuotendo un buon successo con il programma Citofonare Rai2, condotto insieme alla collega e amica Simona Ventura. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Perego ha confermato che tornerà al timone del programma, che le sta dando grandi soddisfazioni perché sente che finalmente il pubblico Rai si è fidelizzato a questo format, a partire dal 15 settembre. La quarta edizione avrà delle novità nelle esibizioni e nei costumi, il cast invece è tutto confermato. Per Paola, poi, una bella sorpresa ovvero il ritorno alla prima serata su Rai 2.

“Sto valutando con i miei autori una serie di format che mi stanno proponendo per il 2025, ci sono cose molto interessanti. Tornare alla prima serata è una soddisfazione, manco da un po’ e mi piacciono le nuove sfide”.

Si prospetta dunque un anno pieno di soddisfazioni e sfide per la presentatrice, che nel frattempo si gode la famiglia e le nipotine dividendosi tra una tenuta immersa nel verde a pochi passi da Roma e la vacanza in Puglia con i suoi cari. Non sarà lei al timone de La Talpa, come si pensava inizialmente all'annuncio del progetto, ed ecco come ha commentato la conduttrice.

Paola Perego, perché non è stata scelta per La Talpa

Sebbene sia ormai un conclamato volto Rai, Paola Perego ha conosciuto una grande popolarità grazie alla conduzione de La Talpa, format acquistato recentemente da Mediaset e che tornerà in onda in autunno. Alla conduzione ci sarà Diletta Leotta, la giornalista siciliana volto di DAZN, che si cimenterà in un ruolo tutto nuovo, sebbene il pubblico abbia chiesto a gran voce il ritorno di Paola al timone del reality show.

“La Talpa è sempre nel mio cuore, ma essendo un personaggio Rai era scontato che prendessero qualcun altro. La guarderò come presentatrice […] Non potrei mai andare come concorrente, ci sono prove dove bisogna confrontarsi con le proprie paure e superare i propri limiti, e non me la sento. Soffro di vertigini e non vado sui ponti. Per partecipare devi essere una persona molto più coraggiosa di me”.

Così, Perego ha commentato la scelta di Mediaset di affidare La Talpa a Diletta Leotta, ammettendo di sentirsi ormai lontana dal format. Non sarà una delle concorrenti di questa stagione, ma del resto ha rivelato di non aver brama di partecipare a nessun reality al momento perché troppo impegnata con i suoi programmi, mentre sembra che la new entry di Mediaset sia già a rischio a causa dell’abbandono di alcuni concorrenti già annunciati del cast.