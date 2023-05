Isola dei Famosi: nuovo scontro tra Fabio Ricci e Marco Mazzoli, la reazione di Andrea Lo Cicero

Gossip TV

L'amaro sfogo di Fabio Ricci a L'Isola dei Famosi: "Non riesco più a parlare con persone così offensive".

Stasera, lunedì 22 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Nell'attesa, i naufraghi Marco Mazzoli e Fabio Ricci si sono resi protagonisti di un nuovo e acceso confronto.

Marco Mazzoli e Fabio Ricci ai ferri corti

È tutto pronto per la sesta puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera su Canale 5. Intanto sull'isola, Marco Mazzoli e Fabio Ricci non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per proseguire la loro esperienza insieme. Nelle ultime ore, infatti, i due naufraghi si sono nuovamente scontrati per "colpa" di una zattera:

Ma io vorrei capire la zattera è di tutti o è la tua? Fammi capire che io qua non ci sto capendo più niente...io la zattera non la uso più. Non si riesce a trovare un equilibrio. Io voglio apparire? A me questo non lo puoi proprio dire...ti stai sbagliando con qualcun altro come al solito...Non mi piace il tuo modo di fare dittatoriale.

Inutili gli sforzi di Paolo Noise di trovare un accordo visto che Marco e Fabio hanno continuato tutto il tempo a lanciarsi frecciate e accuse. Subito dopo lo scontro con lo speaker radiofonico, il componente dei Jalisse si è lasciato andare a uno sfogo con Andrea Lo Cicero:

Non riesco più a parlare con persone così offensive. La zattera sta diventando un problema. Ma pure che si bagna qual è il problema? L'ha pagata? Le parolacce le dice a qualcun altro, a me non le dice, mi deve rispettare.

Un pensiero condiviso anche da Andrea, che ha duramente criticato il comportamento assunto da Marco nei confronti di Fabio:

A me se questa zattera c'è o non c'è non me ne frega più niente...è tutto un problema. Sto cercando di capire anche io nella sua mente che cosa vuole...io penso che Marco ce l'abbia con te questo è il problema. L'offesa non è un dialogo. L'offesa è un'offesa. Marco delle volte quando raggiunge un picco di poca ossigenazione si chiude e inizia a insultare. Dice cose pesanti e fastidiose.

