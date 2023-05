Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sulle liti tra Enrico Papi e Ilary Blasi: "Se devo essere sincera..."

Gossip TV

Intervistata, Vladimir Luxuria, opinionista de L'Isola dei Famosi, ha rivelato come stanno le cose tra Enrico Papi e Ilary Blasi. Ecco cosa ha raccontato.

Vladimir Luxuria è una delle opinioniste di questa edizione de L'Isola dei Famosi e in una recente intervista a Novella2000 ha svelato la verità dietro le presunte liti tra Enrico Papi e Ilary Blasi, conduttrice del programma di Canale5.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sulle presunte liti tra Papi e Blasi: "Se devo essere sincera..."

In una recente intervista, Vladimir Luxuria ha raccontato cosa pensa della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, ammettendo di essere molto entusiasta del nuovo cast di naufraghi con cui si interfaccia come opinionista:

"Mi sembra una bellissima edizioene e mi sto divertendo moltissimo. Penso che porterà fortuna a molti naufraghi, come Paolo [Noise] e Marco [Mazzoli], potrebbero diventare un duo televisivo, avere una loro trasmissione. Ora giocano separati, ma uno dei due può essere un potenziale vincitore. Anche se l'Isola riserva sempre delle sorprese."

Luxuria ha ammesso che ci sono alcuni naufraghi che potrebbero davvero riservare delle sorprese, come Cristina Scuccia e Pamela Camassa, mentre non ha potuto non dispiacersi per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini che hanno lasciato il programma, perché "avrebbero potuto parlare di tematiche care". Sulle liti che si vociferava avessero coinvolto Enrico Papi e Ilary Blasi ha affermato:

"Noi ridiamo e scherziamo, prima nel camerino di Ilary, durante la trasmissione in studio e dopo nella sala degli autori. Al termine della puntata beviamo insieme un bicchiere di vino, due patatine. Sinceramente, tutta questa tensione non la vedo!"

Scopri le ultime news su Isola dei Famosi