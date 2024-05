Isola dei Famosi, Juliana Moreira sbotta dopo l'esito del televoto: "Vi rendete conto cosa fate? Non sono d'accordo"

Gossip TV

Il pubblico salva il naufrago Artur Dainese, che prosegue la sua corsa verso la finale de L'Isola dei Famosi: la moglie di Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, sbotta sui social durante la diretta.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha portato, a sorpresa, a una doppia eliminazione: il televoto ha mandato a casa Linda Morselli e Khady Gueye e salvato Artur Dainese. Un salvataggio che ha spiazzato tutti e provocato la dura reazione in diretta di Juliana Moreira, la moglie del naufrago Edoardo Stoppa.

Juliana Moreira contro Artur Dainese

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 29 maggio 2024, Artur Dainese è stato salvato per ben due volte dal pubblico di Canale 5. Un risultato che ha letteralmente spiazzato tutti i presenti in studio, che non hanno nascosto il loro malcontento. Se l'opinionista Sonia Bruganelli ha ribadito di apprezzare in qualche modo la strategia del naufrago, il collega Dario Maltese ha persino minacciato di lasciare lo studio:

Artur in questo gioco specifico si è dimostrato sleale, scorretto, disposto a tradire per sua stessa ammissione, probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo. Se lui passa anche questa volta io mi alzo e me ne vado [...] L’ha fatta franca troppe volte. È l’unico dei naufraghi a cui ho sentito dire la parola ‘visibilità'.

Ma il giornalista e opinionista de L'Isola 2024 non è stato l'unico a puntare il dito contro Artur. Sui social è infatti intervenuta Juliana Moreira. Dopo l’ennesimo salvataggio del discusso naufrago, che non ha mai nascosto di voler vincere a tutti i costi, la moglie del finalista Edoardo Stoppa ha palesato i suoi dubbi e perplessità sui motivi per cui il pubblico continua a supportare il modello:

Per me è un no. Sono d’accordo con Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Greta, ma anche tutti gli altri. Ma com’è possibile che lui vada avanti? No, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vi rendete conto chi state mandando avanti? Mandate avanti una persona che ha fatto di tutto e di più. Cioè, io dico no, no e no, non sono d’accordo.

Edoardo Stoppa è il primo finalista de L'Isola 2024

La puntata di ieri ha visto due eliminazioni, ma anche la proclamazione del primo finalista di questa edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Edoardo Stoppa e Matilde Brandi si sono battuti per avere il diritto di passare direttamente in finale e ad avere la meglio è stato il marito della Moreira. Ricordiamo che la finalissima de L'Isola andrà in onda il prossimo mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore assoluto?

