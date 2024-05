Isola dei Famosi, svelata la data della finale: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata

Gossip TV

E anche questa discussa edizione de L'Isola dei Famosi sta per concludersi. L'ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, infatti, andrà in onda il prossimo mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore?

La finale de L'Isola 2024: in onda il 5 giugno su Canale 5

Manca davvero poco alla finale de L'Isola dei Famosi che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda il prossimo mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Il pubblico scoprirà finalmente chi sarà il vincitore di questa edizione tra i 10 naufraghi ancora in gioco: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli, Matilde Brandi, Khady Gueye e Samuel Peron.

Ricordiamo che prima della puntata finale de L'Isola 2024 sono previsti altri due appuntamenti: mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno. Al televoto questa settimana ci sono Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli, Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa. Chi sarà il concorrente costretto a lasciare definitivamente l'Honduras?

La puntata del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, è molto importante perché il pubblico di Canale 5 scoprirà i nomi dei finalisti del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Insieme a lei ci saranno come sempre gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A proposito del vincitore, il giornalista Maltese si era sbilanciato facendo il nome di Edoardo Franco, ex protagonista di Masterchef Italia: "Attenzione a Edoardo Franco! Sta facendo una grandissima isola ha tutte le caratteristiche per arrivare fino in fondo. Ha l’ironia, l’intelligenza e anche la strategia".

