Isola dei Famosi, Ilary Blasi vuota il sacco: "Solo una volta arrivati in Honduras i naufraghi scopriranno che..."

Le prime anticipazioni della conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Cresce l'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 21 marzo 2022 su Canale 5. A rivelare qualche anticipazione sulle dinamiche del gioco ci ha pensato la conduttrice Ilary Blasi che, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato i nomi dei naufraghi che la incuriosiscono di più.

Ilary Blasi: tutte le novità sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi

Manca poco alla prima puntata de L'Isola dei Famosi. Tantissime novità che ci aspettano proprio come ha rivelato e anticipato Ilary a Tv Sorrisi e Canzoni: "Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato.. In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento. Le coppie giocano come unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi. Dovranno dividersi tutto ma nn è detto che in un secondo tempo non vengano scoppiati".

"I concorrenti si sono addestrati da soli" ha dichiarato la conduttrice de L'Isola "So che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco e pescare. E c’è chi è andato in Sardegna per imparare dai pescatori a usare la lenza. Quest’anno l’edizione sarà focalizzata ancora di più sui rapporti tra i concorrenti: Ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche che si instaureranno tra loro".

A proposito dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras, la Blasi ha deciso di rompere il silenzio e rivelare i nomi di quelli che la incuriosiscono di più: "Più di uno. Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna".

