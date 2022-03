Isola dei Famosi, ufficializzato il Cast della nuova edizione!

Gossip TV

Ecco la prima foto del cast al completo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a debuttare in prima serata su Canale5, con un cast tutto nuovo. Dopo settimane di indiscrezioni, durante le quali Ilary Blasi ha confermato di aver convinto Alvin a tornare come inviato speciale dall’Honduras, spunta la prima foto ufficiale dei naufraghi di questa stagione.

Isola dei Famosi, la prima Foto ufficiale dei naufraghi

Pronti a tornare sulle candide spiagge dell’Honduras, per osservare come se la caveranno i nuovi Vip nei panni di naufraghi provetti? L’Isola dei Famosi torna lunedì, 21 marzo 2022, in prima serata su Canale5 con Ilary Blasi al timone della conduzione. Nelle ultime settimane si sono avvicendati diversi rumors sul cast della nuova stagione del reality show, che avrà come opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ora, finalmente, sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sputa la prima foto di gruppo dei concorrente de L’Isola. Nel cast ci saranno: Antonio Zequila, Estefania Barnal, Ilona Staller, Blind, Nicolas Vaporidis, Marco Melandri, Roger Balduino, Jovana Djorkevic, Floriana Secondi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Roberta Morise, Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, i Cugini di Campagna. I Vip si metteranno alla prova con la fame, le intemperie e la visita degli odiati mosquitos, monitorati da Alvin che torna come inviato speciale per la gioia di tutti i fan.

