Isola dei Famosi, Estefania dimentica Roger e si getta tra le braccia del nuovo arrivato!

Tra Estefania Bernal e Gennaro Auletto sempre più vicino a L’Isola dei Famosi, Roger Balduino ha perso la sua occasione.

Estefania Bernal e Roger Balduino sono sempre più lontani. A L’Isola dei Famosi si respira aria di maretta tra i due dopo un incontro infuocato, durante il quale la naufraga ha preso le distanze dal collega e dal loro flirt. Sebbene Estefania annunci di voler continuare il percorso da sola, è lampante il suo feeling con il nuovo arrivato Gennaro Auletto e tutti credono che tra i due potrebbe nascere qualcosa in più che una semplice amicizia.

Isola dei Famosi, Estefania chiude con Roger e si avvicina a Gennaro

Sin dal loro sbarco in Honduras, ma anche prima durante la quarantena obbligatoria in hotel, Estefania Bernal e Roger Balduino hanno dimostrato di essere profondamente attratti l’uno dall’altra, intraprendendo un flirt che ha incuriosito non poco i fan de L’Isola dei Famosi. Puntata dopo puntata, tuttavia, quello che poteva diventare un grande amore si è sgretolato alla luce delle mezze verità raccontante dal bel modello brasiliano, ancora impegnato con la ex Beatriz Marino anche se non in modo ufficiale. Estefania, poi, ha capito che Roger era già a conoscenza dell’ospitata della sua ex in studio e a L’Isola, notando un cambiamento di strategia nel naufrago che non le ha fatto affatto piacere, al punto da preferire chiudere il suo flirt con Balduino.

Mentre il naufrago è ancora sotto controllo medico ma sembra sia stia riprendendo bene, Bernal è tornata a far parte del gruppo più numeroso dove è approdato anche Gennaro Auletto. Tra i due sembra esserci sintonia, tanto che Estefania ha sposato tutti gli averi di Roger per far spazio al nuovo arrivato e averlo vicino il più possibile. Gesto che è stato notato dal diretto interessato, il quale ha commentato:

“Mi ha fatto posto, sono beato tra le donne… Penso che a lungo andare mi andrà bene, sono curioso. Estefania ha spostato lo zaino di Roger per far mettere il mio, voleremo insieme pagina se ci sarà occasione. Per adesso c’è solo un rapporto d’amicizia, ho stretto un bel rapporto anche con Mercedesz e mi è dispiaciuto che tutti sono contro di lei. Io sono nuovo e mi giocherò tutto, è tutto da vedere”.

Mentre Gennaro ipotizza di poter intraprendere una relazione con Estefania ma non nega di essere interessata anche a Mercedesz Henger, che non si arrende con Edoardo Tavassi, Bernal viene interrogata dai colleghi che hanno notato il suo interesse per Auletto. La modella ribadisce i motivi che l’hanno spinta a prendere nette distanze da Roger, assicurando che anche dopo il suo ritorno lei non gli permetterà di avvicinarsi ancora, per poi negare di avere interesse romantico per Gennaro. La naufraga parla seriamente oppure cerca di prendere tempo in attesa di un nuovo confronto con Balduino?

