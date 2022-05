Gossip TV

Nuove e inaspettate simpatie tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. L'arrivo dei "Guapissimi" scombina qualche piano? Mercedesz si avvicina e Luca Daffré, ma non è l'unica....

Nel corso della diciassettesima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri, lunedì 16 maggio, quattro nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras, pronti a viversi l'avventura con il resto del gruppo di Playa Rinovada. Oltre ai "due pezzi da '90", ovvero, l'ex star di Non è la Rai, Pamela Petrarolo e il conduttore televisivo, Marco Maccarini, sono arrivati anche i "Guapissimi", Gennaro Auletto e Luca Daffrè, due modelli dal fisico statuario che sembrerebbero aver già catturato l'attenzione di alcune naufraghe.

Isola dei Famosi, Mercedesz Henger si avvicina a Luca Daffrè, la reazione di Edoardo e Guendalina Tavassi

La modella argentina Estefania Bernal, rientrata in gioco da Playa Sgamada, ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Roger Balduino e nel corso di poche ore trascorse con il suo ex gruppo, si è subito avvicinata a Gennaro, facendogli spazio anche per le sue cose (spostando quelle di Roger).

"Sono tornata pure da single. Qua sull’Isola può cambiare tutto e tutto può succedere da un giorno all’altro. Sono molto tranquilla e serena con la mia scelta”.

Il modello italo-marocchino, parlando con Marco Cucolo ha commentato il suo gesto e ha confidato che non è affatto escluso possano instaurare un certo tipo di rapporto più profondo:

"Estefania ha fatto da parte subito la borsa di Roger e ci siamo messi vicino. Ma per adesso c’è solamente un rapporto di amicizia. Spero che a lungo andare si crei un rapporto tutto da vedere. Vuole voltar pagina. La volteremo assieme se ce ne sarà occasione, son sicuro”

Ma non è finita qui. Anche Mercedesz Henger, interrotto l'idillio creato con Edoardo Tavassi che ha confidato di non fidarsi affatto di lei, sta manifestando una certa simpatia per l'ex corteggiatore Luca Daffrè:

"Era tutta un’altra situazione poco prima che arrivaste voi.” ha dichiarato Mercedesz parlando con Luca, che ha risposto: “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti.”

Edoardo parlando con Guendalina e Carmen Di Pietro, ha commentato:

“Ha trovato il rimpiazzo già, sono stato rimpiazzato subito. Era amore vero. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. L’amore dura poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. La parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto e ora."

Perentoria anche la Tavassi che ha dichiarato:

“Conoscendo mio fratello non è che ci ha messo una croce, una zattera sopra tutto quello che c’era sull’isola”.

