Isola dei Famosi, Estefania Bernal: "Abbiamo già vinto"

La naufraga Estefania Bernal fa un bilancio del suo percorso a L'Isola dei Famosi.

Cresce l'attesa per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 13 giugno 2022 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Estefania Bernal, insieme ad alcuni suoi compagni di viaggio, hanno iniziato a parlare della finale e a fare un bilancio del loro percorso in Honduras.

La confessione di Estefania Bernal prima della finale de L'Isola dei Famosi

La finale de L'Isola dei Famosi si avvicina e i naufraghi ancora in gioco iniziano a tirare le somme della loro incredibile esperienza in Honduras. Tra tutti la bella Estefania Bernal che, parlando con Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, ha confessato:

Mancano 18 giorni alla fine. 99 giorni totali, forse non è mai successo prima. L'Isola più lunga della storia de L'Isola dei Famosi. Si può dire che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo già vinto. Abbiamo vissuto di tutto. L'importante è il viaggio, l'esperienza...che è stata indimenticabile. Un'esperienza che mi porterò per sempre dietro. Mi guardo indietro e dico "wow". Mi ricordo tutto. Sono passati 5 mesi, ce l'abbiamo fatta dai.

Ricordiamo che la finale de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo lunedì 27 giugno 2022 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore del reality show condotto da Ilary Blasi? Secondo Snai e Sisal a trionfare sarà l'attore Nicolas Vaporidis, seguito dal simpatico Edoardo Tavassi e la showgirl Carmen Di Pietro. Sarà così? Staremo a vedere.

