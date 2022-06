Isola dei Famosi, il ritorno di Edoardo Tavassi: "Mercedesz Henger è ancora più bella"

Gossip TV

Edoardo Tavassi torna in gioco a L'Isola dei Famosi dopo gli ultimi accertamenti medici.

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 13 giugno 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Edoardo Tavassi ha fatto finalmente ritorno su Playa Ultimo Sfuerzo, dove i naufraghi stanno trascorrendo gli ultimi giorni prima della finalissima.



Dopo aver passato alcuni giorni in infermeria per accertamenti medici, Edoardo Tavassi è tornato in gioco a L'Isola dei Famosi e il suo primo pensiero è stato per la sua compagna di avventura Mercedesz Henger.

Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti - ha esordito così Edoardo Tavassi quando è sbarcato su Playa Ultimo Sfuerzo - Mercedesz è più bella. Gliel'ho già detto.

Il ritorno sull'Isola di Edoardo è stato accolto da tutti con grande gioia, anche se Nick Luciani ha rivelato di avere ancora qualche conto in sospeso con il fratello di Guendalina Tavassi. Il cantante dei Cugini di Campagna, che si è confrontato e chiarito negli ultimi giorni con Nicolas Vaporidis, ha dichiarato:

Nicolas ha riconosciuto di avere esagerato ed è venuto a chiedermi scusa. Anche Carmen. Ora lui (Edoardo, ndr) se viene a chiedermi scusa…altrimenti no, perché io so le cose come sono andate. Può confondere i nuovi entrati ma non è così. Sono condizionati da lui. Mi ha detto falso, ma non riesco a capire dove sarei falso.

