Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno al timone della prossima stagione del reality? Parla lei

Gossip TV

L'ex inviata Eleonoire Casalegno verso la conduzione della prossima edizione de L'Isola dei Famosi dopo il flop di Vladimir Luxuria: "Non dipende da me, non sono io a poter indicare la nuova squadra".

L'Isola dei Famosi tornerà in onda nel 2025, ma c’è un rebus da risolvere, ovvero quello riguardante la conduzione. Secondo il Messaggero, l'ex inviata Elenoire Casalegno prenderà il posto di Vladimir Luxuria alla guida dell‘ultima sfortunata edizione del reality show di Canale 5.

La verità di Eleonoire Casalegno su L'Isola 2025?

Elenoire Casalegno al timone de L'Isola dei Famosi dopo il flop dell'ultima edizione? Stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che l'ex inviata sia la possibile erede di Vladimir Luxuria. A far luce sulla situazione ci ha pensato la diretta interessata che, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha precisato: "Non confermo, ma ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me ovviamente".

Dichiarazioni che hanno confermato la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi 2025, ma che hanno lasciato comunque una porta aperta al fatto di vederla nei panni inediti di conduttrice. Tuttavia, Elenoire ci ha tenuto a ribadire nuovamente la sua posizione sui social sottolineando di non aver preso accordi con la produzione del reality show di Canale 5:

Leggi anche Ex volto di Temptation Island dalla parte di Raul Dumitras

Quando nell'intervista dico "ci stiamo lavorando" mi riferisco a progetti futuri in generale. Sono onorata che i giornalisti mi chiedano dell'Isola dei Famosi, ma ovviamente non sono io a poter indicare la squadra della prossima edizione.

Vladimir Luxuria torna a L'Isola come opinionista?

È iniziato il totonomi per la conduttrice della prossima stagione de L'Isola dei Famosi. Tra tutti, sarebbe quello di Elenoire Casalegno il primo nome per sostituire alla conduzione Vladimir Luxuria, la quale invece potrebbe tornare a vestire i panni di opinionista, come nelle edizioni condotte da Ilary Blasi. E se, invece, Mediaset decidesse di arruolare per la prima volta un conduttore?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.