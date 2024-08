Temptation Island: "Raul Dumitras è stato coerente. Martina De Ioannon cerca altro", parla Massimo Colantoni

Gossip TV

Massimo Colantoni commenta l'ultima edizione di Temptation Island e si sbilancia sull'ormai ex coppia formata da Raul Dumitras e Martina De Ioannon schierandosi apertamente dalla parte di lui.

Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono stati tra i protagonisti dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island. A commentare il loro percorso nel villaggio delle tentazioni è arrivato l'ex volto del programma Massimo Colantoni che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio, si è schierato apertamente dalla parte del romano.

Massimo Colantoni dalla parte di Raul Dumitras

Massimo Colantoni ha partecipato a Temptation Island insieme alla sua fidanzata di allora Ilaria Teolis. Intervistato da Giada Miceli nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più, il ragazzo ha parlato della sua storia d'amore con Denise Lo Giudice e detto la sua sui protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Tra tutti, il romano ha commentato il percorso di Raul Dumitras e Martina De Ioannon:

Appena sono entrati ho detto: “Ah, che bella coppia!”. Sono due bei ragazzi, poi all’inizio vedevo lui un po’ frenato, anche se devo ammettere che lui a me piace molto. Magari ha un carattere un po’ simile al mio, mi sono un po’ rivisto. Lei non l’ho capita. Non voglio dare giudizi su persone che non conosco, ma per me lei cerca altro, un’altra tipologia di persona diversa da Raul. Se cerca visibilità bisogna chiederlo a lei, ma da come si è posta all’interno del programma sembrava single. Lui è stato coerente, è normale che c’è la tentazione ma l’importante è non passare la soglia che Raul non ha oltrepassato, lei sì. Ma non a livello televisivo, ma a livello psicologico, il suo pensiero secondo me andava oltre. Secondo me forse lui era innamorato, lei no.

Dopo essersi schierato pubblicamente dalla parte di Raul, l'ex discusso volto di Temptation Island ha colto l'occasione anche per commentare la presunta frequentazione attuale tra Martina e l’ex tentatore Carlo Marini:

Penso che sicuramente c’era qualcosa in più, c’era un’interesse forte e chiaro che è stato ricambiato. Secondo me non si è comportata bene, se poi avesse fatto un discorso diverso dopo allora magari potevo avere un pensiero diverso. Poi il tempo è il miglior dottore. No, io se fossi in Raul la lascerei stare, non la riconquisterei.

Temptation Island sta per tornare su Canale 5

Per la gioia di tutti i fan, quest'anno ci sarà una seconda edizione di Temptation Island che andrà in onda a partire dal prossimo settembre in prima serata su Canale 5. Con il lancio del primo video promozionale, infatti, è ricominciato il countdown per il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Chi saranno le coppie che metteranno a dura prova il loro amore nel villaggio in Sardegna? Se la prima tornata, composta da Jenny e Tony, Siria e Matteo, Raul e Martina, Gaia e Luca, Vittoria e Alex, Alessia e Lino e Ludovica e Christian, è stata vincente, ci aspettiamo grandi sorprese e colpi di scena anche da questa.

