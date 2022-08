Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi su Estefania Bernal e Mercedez Henger: "Le sento entrambe, ma..."

Gossip TV

L'ex naufrago Edoardo Tavassi chiarisce il suo rapporto con Estefania Bernal e Mercedez Henger dopo L'Isola dei Famosi.

A distanza di alcuni mesi dalla finale, Edoardo Tavassi è tornato a parlare della sua avventura a L'Isola dei Famosi. Intervistato da ThePipol, in merito all’indiscrezione che lo vedrebbe in pole position per il ruolo da inviato al posto di Alvin, l'ex naufrago ci ha tenuto a chiarire il rapporto che lo lega oggi a Mercedesz Henger ed Estefania Bernal.

La verità di Edoardo Tavassi sul rapporto con Estefania Bernal e Mercedez Henger

Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi si sta godendo un pò di meritato relax in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici:

In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo “L’Isola”. Sono rimasto in ottimi rapporti con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare.

Tavassi ha continuato parlando della Henger e della Bernal. A proposito del loro rapporto, il fratello di Guendalina ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti delle due ex naufraghe:

Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero. [...] La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che mi faccia davvero divertire. Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia.

