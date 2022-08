Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: "Sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Guendalina? Sarebbe un'opinionista perfetta"

Gossip TV

Edoardo Tavassi pronto a tornare a L'Isola dei Famosi in un ruolo inedito?

Edoardo Tavassi è stato tra i protagonisti più amati e apprezzati dell'ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Intervistato da ThePipol, l'ex naufrago è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras e dell’indiscrezione che lo vedrebbe in pole position per il ruolo da inviato del reality show condotto da Ilary Blasi.

Edoardo Tavassi inviato de L'Isola dei Famosi? Parla lui

Edoardo Tavassi prenderà il posto di Alvin nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi? A far luce sulla situazione ci ha pensato il fratello di Guendalina che, intervistato da ThePipol, ha dichiarato:

Sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!

Edoardo ha continuato rivelando che gli piacerebbe partecipare ad altri reality show insieme alla sorella Guendalina come Pechino Express e il Grande Fratello Vip:

Pechino Express subito! Senza pensarci un attimo. Così come il Grande Fratello Vip. C’è da dire però che entrambi siamo molto distanti a livello lavorativo televisivo. Lei ad esempio è una macchina da guerra da talk show e reality. È un’opinionista perfetta. Io credo di essere bravo a far divertire le persone. Questo ci differenzia molto, ma l’unione è sempre bella. Mi piacerebbe lavorare in televisione facendo divertire il pubblico. Essere pagato per fare quello che mi piace e far ridere quante più persone possibili, sarebbe il massimo.

