Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi provoca in diretta Estefania Bernal: "Non mentire dai"

Gossip TV

Flirt in corso tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal? Parlano i due protagonisti de L'Isola dei Famosi!

Flirt in corso tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex simpatico e amato protagonista de L'Isola dei Famosi che, durante la finale del reality show condotto da Ilary Blasi, ha raccontato la verità sul rapporto che lo lega alla bella modella.

La verità di Edoardo Tavassi sul flirt con Estefania Bernal

La finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, è stata ricca di rivelazioni. Negli ultimi giorni, Edoardo ed Estefania sono finiti al centro del gossip per alcuni rumor che li volevano insieme. A chiarire la situazione ci hanno pensato i diretti interessati. Prima di parlare del fratello di Guendalina, però, la modella ha ribadito la sua posizione nei confronti di Roger Balduino:

Tutto è iniziato per strategia, ma poi c’è stato sentimento. Lui è un ragazzo al quale voglio molto bene. Poi mi sono divertita tantissimo. Io e lui ci siamo conosciuti poco prima de L’Isola. Abbiamo fatto… no questo non si può dire. L’ho conosciuto in aeroporto e poi in hotel in Honduras. Siamo stati benissimo, poi però sull’isola le cose non sono andate bene e l’avete visto. La relazione si era contaminata un po’. Se provo qualcosa nei suoi confronti? Ovvio, ma da subito, da quando l’ho visto. Veramente lui mi è piaciuto subito un sacco. Mi sono trovata bene con lui, però mi sembra che lui non sia convinto delle mie parole. Lui è un ragazzo speciale.

Leggi anche Nicolas Vaporidis vince L'Isola dei Famosi

Stuzzicata prima dall'opinionista Vladimir Luxuria e poi dalla conduttrice de L'Isola dei Famosi, Estefania ha detto la sua anche su Edoardo: "Ma posso dire io tutto? Uno non può scherzare tranquillamente che poi uno pensa che ci stai provando. Questo è terribile. A parte tutto ho amato Edo". "No tesoro ci stavi provando palesemente dai. E non mentire dai che sappiamo. Su non fingere di non ricordarti le cose Estefania" ha ironicamente replicato il romano per evitare di alimentare il gossip.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.