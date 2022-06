Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis vince la sedicesima edizione

Gossip TV

L'attore romano Nicolas Vaporidis vince la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Dopo ben 99 giorni trascorsi in Honduras. Nicolas Vaporidis trionfa alla sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi battendo Luca Daffrè con una prefernza di oltre l'80% nel corso dell'ultimo televoto durante la finalissima, mentre, Carmen di Pietro, si è classificata come terza.

Isola dei Famosi 2022: trionfa Nicolas Vaporidis

Classe 1981, l'attore romano Nicolas Vaporidis ha esordito sul grande schermo con Il ronzio delle mosche di Dario D'Ambrosi nel 2002, ha lavorato soprattutto con grandi registi italiani, tra cui Fausto Brizzi che ha dato vita all'indimenticabile Luca Molinari nelle due commedie campioni di incassi, Notte prima degli esami nel 2006 e Notte prima degli esami - Oggi nel 2007.

L'Isola dei Famosi è stato il primo programma televisivo nonché reality-show a cui ha partecipato. In molti telespettatori hanno potuto conoscere meglio il giovane attore italiano, apprezzandone le doti non solo come naufrago ma, soprattutto, come leader e punto di riferimento di tutti. Vaporidis si è messo in gioco a 360 gradi, spendendosi senza sosta e senza limiti e mostrando tutte le sfaccettature del suo carattere. Di orgini greche, Nicolas Vaporidis, dopo il diploma, si è iscritto a Scienze della comunicazione per poi dedicarsi totalmente alla sua passione di attore, studiando a Londra e Roma.

Dopo essere stato fidanzato con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada nel 2012, ha sposato Giorgia Surina dalla quale ha poi divorziato nel 2014. Oggi è fidanzato con una ragazza conosciuta a Londra di nomeAli, ma la sua identità è ancora avvolta dal mistero.

Nicolas si aggiudica la sedicesima edizione dell'Isola Dei Famosi e ben 100.000 di montepremi (parte del quale sarà devoluto in beneficenza)

Si è conclusa l'edizione dell'Isola più lunga di sempre, iniziata il 21 marzo scorso con ben 25 puntate in diretta condotte da Ilary Blasi, affiancata in studio da Vladimir Luxuria, Nicola Salvino e da Alvin nel ruolo di inviato.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi