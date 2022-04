Isola dei Famosi, Clemente Russo contro Guendalina Tavassi: "Quello che dice lei è tutto falso"

Gossip TV

Tutti contro Guendalina Tavassi a L'Isola dei Famosi, la naufraga prova a difendersi dalle accuse.

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri venerdì 29 aprile 2022, non sono mancati gli scontri tra i naufraghi. In molti si sono schierati contro Guendalinda Tavassi, in particolar modo Laura Maddaloni e Clemente Russo che, senza mezzi termini, hanno accusato la naufraga di dire bugie.

Tutti contro Guendalina Tavassi, lo sfogo in diretta a L'Isola dei Famosi

La puntata di ieri de L'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. Interpellata da Ilary Blasi, Guendalina Tavassi ha rivelato che tutti i concorrenti del programma si sono schierati contro di lei, soprattutto Laura e Clemente. Proprio quest'ultimo, infastido dalla situazione, ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione e smentire la sorella di Edoardo:

Quello che diceva lei è tutto falso, sono arrivato su questa playa ho detto basta dissapori, non ho minacciato, ho detto vuoi questo gioco si aprono le danze, Edoardo va sempre in difesa della sorella.

Dopo aver detto la sua su Clemente, Guendalinda ha puntato il dito contro Laura. Anche la moglie dello sportivo non ha per niente apprezzato il comportamento e le parole utilizzate dalla sorella di Edoardo nei suoi confronti e, senza troppi giri di parole, ha accusato la naufraga di non dire la verità:

La prima cosa è facile etichettare le persone e a me non piace, sono venuta per dirti una cosa a bassa voce che è uscita, ti ho detto falla finita, io sono stata dalla tua squadra e sapevo dove prendere i cocchi, mi hai preso in giro dicendo pesco i cocchi, il giorno dopo è venuta a corrompere me e Estefania, non mi interessa il cibo, il mio lo regalo, la presa in giro, il fatto che li pesca al mare.

Laura e Guendalina si sono rese poi protagoniste di una nuova prova a L'Isola dei Famosi per poter vincere dei cocchi. Il comportamento pessimista della Tavassi, però, ha provocato la reazione sia dell'inviato Alvin, che l'ha ripresa in diretta, che dell'opinionista Vladimir Luxuria, che l'ha criticata accusandola di aver messo in atto una strategia.

