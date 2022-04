Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino vuota il sacco sul suo addio al reality e sull'inviato Alvin

Gossip TV

La rivelazione dell'ex inviato de L'Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino.

Massimiliano Rosolino è tornato a parlare della sua esperienza come inviato a L'Isola dei Famosi. In un’intervista rilasciata al portale La Webstar, il campione olimpico ha rotto il silenzio su Alvin e lanciato una frecciata ai giovani opinionisti della passata edizione del reality show, ovvero Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

La verità di Massimiliano Rosolino, l'ex inviato de L'Isola dei Famosi

A distanza di un anno dalla sua partecipazione come inviato de L'Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino è tornato a parlare del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Intervistato dal portale La Webstar, come riporta Blogtivvu, il campione olimpico ha confessato:

Avendo guardato da molto vicino l’Isola direi che è estremamente affascinante ma adesso no, non parteciperei come concorrente. Poi mai direi mai, ma per ora no. Alvin? Secondo me lui è il miglior inviato di sempre, è ovvio che poi io preferisco me stesso!

Leggi anche Ilary Blasi a ruota libera su Belen Rodriguez, Barbara D'Urso e Fabrizio Corona

Se Rosolino ha speso parole di stima e affetto per l'inviato Alvin, non si puù dire lo stesso per gli opinionisti della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi. All'ex nuotatore, infatti, non è per niente piaciuto il comportamento dei due giovani opinionisti, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini:

Non gradivo molto invece le critiche degli opinionisti per una questione di educazione. Se hai 25 anni e io ne ho 40… diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’ABC dello sport.

Ricordiamo che la nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo lunedì 2 maggio 2022 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il naufrago costretto a lasciare definitivamente il gioco? Staremo a vedere.

