Isola dei Famosi: caos tra Nicolas Vaporidis, Laura Maddaloni e Clemente Russo, volano accuse e minacce in diretta

Scoppia una lite a L'Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis, Laura Maddaloni e Clemente Russo.

Scontro di fuoco durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 2 maggio 2022 su Canala 5. Subito dopo la prova della pelota honduregna, Nicolas Vaporidis, Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono resi protagonisti di una lite furibonda in cui sono volate accuse e minacce.

Caos in diretta a L'Isola dei Famosi

Scoppia un'accesa lite in diretta a L'Isola dei Famosi. Tutto è nato dopo la prova della Pelota quando Ilary Blasi ha sentito l'inviato Alvin rimproverare Laura e Clemente e redarguirli per delle minacce:

Nessuno deve minacciare nessuno, è un gioco. Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di scendere un po' con l'aggressività perché siamo sempre in un gioco. È a causa di queste dinamiche delle ultime ore. [...] Si tratta di minacce di Laura e Clemente che sono state dette a Nicolas e viceversa credo. Io non ero presente alla dinamica.

A prendere la parola e spiegare meglio quanto successo ci ha pensato Vaporidis, che ha rivelato di essere stato minacciato da Russo. Se il campione sportivo ha cercato di chiarire la sua posizione, l'attore romano ha spiegato nel dettaglio cosa gli avrebbe detto e l'ha accusato di non saper stare al gioco:

Lui mi ha guardato male e mi ha detto ‘io te lo faccio così dopo’. Un pugile campione olimpico che dice queste cose. Questa non è sportività e non sanno stare al gioco. Ragazzi mi ha detto proprio ‘ti faccio un C così’. Questo detto da un pugile dei pesi massimi non credo sia una bella cosa da dire in diretta televisiva.

Ma non è finita qua per Nicolas. Dopo essersi scontrato con Clemente, l'attore romano è stato accusato da Laura di aver assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di una donna tirando addirittura in ballo il suo avvocato e dei testimoni:

Qui poi si mettono le mani addosso. E tu che metti le mani addosso ad una donna? Se venuto testa a testa contro di me! Mo vado a parlà con l’avvocato e poi vedi. C’è stato proprio un testimone, cap e cap. Ah tu hai i testimoni che non è successo? Pure io ho i miei testimoni. Cosa ho detto Ilary? Nulla. Dopo parlerò con te. E preciso che invece mio marito non ha minacciato Nicolas, voleva fargli il C a parole non con le mani! Una calunnia dirti che mi hai messo le mani addosso? No, è la verità! Lo vedremo fidati.

Accuse che hanno spiazzato Vaporidis, che ha prontamente replicato:

Lei adesso sta sostenendo che io le ho messo le mani addosso! per fortuna ho tutti loro testimoni che non è successo. Per difendere il marito che mi ha minacciato sostiene che ho alzato le mani contro di lei. Io queste cose non le farei mei, non sono uno che fa questo. Sentirmelo dire da una donna, che io possa averla picchiata è una calunnia bella e buona. Guarda che c’erano tutti qui e nessuno ha visto che ho alzato le mani. Santo Dio ci sono le telecamere ovunque che riprendono tutto. Tu stai dicendo delle cose orribili in questo momento.

