Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti mostra le scottature: la reazione in studio

Dopo il suo ingresso nello studio de L’Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti mostra le scottature a Marco Melandri che rimane scioccato.

Dopo lo scandalo dovuto alle ustioni riportate a causa della prova del fuoco, che l’ha costretta a lasciare L’Isola dei Famosi ben prima del tempo, Patrizia Bonetti è tornata nello studio del reality show di Canale5. Qui, l’ex naufraga ha parlato dell’incidente per poi mostrare a Marco Melandri le sue scottature, suscitando la reazione di stupore del pilota di Moto GP.

Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti perdona: niente denuncia

L’ingresso di Patrizia Bonetti a L’Isola dei Famosi ha entusiasmato i fan del reality show condotto da Ilary Blasi, che ricordano bene il carattere fumantino dell’influencer e non vedevano l’ora di vederla in azione in Honduras. Purtroppo, a causa della prova del fuoco e di un inconveniente piuttosto grave, Patrizia ha riportato scottature profonde sul corpo e si è vista costretta a ritirarsi. Per settimane si è parlato di un probabile affondo legale da parte di Patrizia, che avrebbe avuto intenzione di denunciare la produzione che le ha provocato danni su tutto il corpo, ma a quanto sembra queste rimangono mere indiscrezioni. Ospite della puntata de L’Isola, infatti, Bonetti ha ammesso di aver preso l’accaduto con sportività.

“Sto bene mi sono ripresa finalmente, sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era da tempo che volevo fare questa esperienza. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti - riporta Biccy- Per chi faccio il tifo? Nicolas. Mi piace come sta agendo all’interno del gruppo”.

Niente denuncia quindi, dal momento che Patrizia si è ripresa e non ha intenzione di accusare la produzione per questo madornale errore. Mentre la redazione è costretta a censurare un incontro hot notturno, approfittando di un momento di distrazione in studio, Patrizia ha mostrato a Marco Melandri le scottature sulle sue gambe, lasciando il pilota di Moto GP senza parole. L’ex naufraga si è guardata bene dal rivelare le sue cicatrici in mondovisione, ma la reazione di Melandri suggerisce che siano piuttosto vistose.

Patrizia Bonetti che si siede vicino a Marco Melandri...lui che le guarda le gambe..e le dice "adoro" 😂😂😂✈✈ #isola — Sere C. (@SereC10460894) May 2, 2022

