Isola dei Famosi, Alvin vuota il sacco: "Esperienza complessa, credo che sia giunta al giusto termine"

L'ex amato inviato de L'Isola dei Famosi, Alvin, parla della sua nuova esperienza televisiva al timone di Battiti Live insieme alla sua amica Ilary Blasi e smentisce un suo ritorno nel reality show di Canale 5.

Alvin, nome d'arte di Alberto Bonato, e Ilary Blasi sono i conduttori di Battiti Live. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex amato inviato de L'Isola dei Famosi ha parlato della sua nuova avventura televisiva accanto alla sua grande amica e ricordato la sua lunga esperienza nel reality show di Canale 5.

Alvin e la confessione su L'Isola dei Famosi

Ieri, lunedì 8 luglio 2024, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Battiti Live. Al timone Ilary Blasi e Alvin che, dopo tanti anni, sono tornati insieme alla conduzione di un programma musicale. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alberto Bonato ha raccontato di essere felice di questa nuova esperienza televisiva e rivelato di non aver sentito la mancanza de L'Isola dei Famosi, dove ha ricoperto il ruolo di inviato per ben cinque anni:

Non mi è mancata. Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei voluto più farla. È stata un'esperienza complessa dal punto di vista professionale perché sei dall'altra parte del mondo con il fuso orario, con un'umidità pazzesca, quattro ore di diretta alla settimana, spesso senza elettricità e acqua calda...

Alvin ha poi continuato escludendo la possibilità di tornare a L'Isola dei Famosi e rivelando il suo grande sogno nel cassetto, ovvero quello di condurre un quiz:

Questa esperienza mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano, ma ora credo che sia giunta al giusto termine [...] Per me la vita è fatta di momenti. Ogni edizione l'ho conclusa dicendo che sarebbe stata l'ultima. Io faccio tutto come se fosse la prima e l'ultima volta [...] Mi piacciono i game show, l'intrattenimento leggero che sia anche educativo. Mi piacerebbe condurre un bel quiz.

Alvin al timone di Battiti Live insieme a Ilary Blasi

Battiti Live andrà in onda ogni lunedì su Canale 5. Ricordiamo che, in tutto, sono previste cinque serate di grande musica, nelle diverse tappe dalle città più belle della Puglia. Le prime puntate, condotte da Ilary Blasi e Alvin, sono state registrate a Molfetta e sul palco si sono esibiti: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, i Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, sono stati Angelina Mango e Geolier.

