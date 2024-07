Isola dei Famosi, il retroscena inedito di Soleil Sorge: "La produzione del reality sta attenta anche a quello"

Gossip TV

La bella influencer ed ex discussa concorrente dei reality di successo, Soleil Sorge, vuota il sacco e svela un retroscena inedito su L'Isola dei Famosi.

Soleil Sorge è stata una delle concorrenti più chiacchierate sia del Grande Fratello Vip che de L'Isola dei Famosi. Ospite del podcast MondoCash, la giovane e bella influencer ha parlato della sua vita sentimentale e svelato un interessante retroscena sul famoso reality show di Canale 5, che quest'anno è stato condotto da Vladimir Luxuria.

La verità di Soleil Sorge

Soleil Sorge è stata ospite dell'ultima puntata del podcast MondoCash per raccontarsi e parlare delle sue passate esperienze televisive. Ricordiamo che la giovane influencer ha partecipato a Uomini e Donne, al Grande Fratello Vip e a L'Isola dei Famosi. A proposito della sua avventura in Honduras, l'ex naufraga ha raccontato un aneddoto riguardante i cameraman che sono a stretto contatto con i concorrenti:

Parti per L’Isola dei Famosi e tutti si preparano alla caccia… Alla pesca più che altro, a procacciarsi il cibo. Non ci danno le merendine di nascosto, purtroppo, lo speravo. Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito. Addirittura i cameraman seguono una dieta particolare e non possono indossare profumi. Perché da naufrago tu percepisci tutti gli odori, molto di più. Questo potrebbe innescare nella psicologia dei naufraghi delle reazioni o mancanze. La produzione sta attenta anche a questo.

Dopo aver svelato un retroscena inedito su L'Isola dei Famosi, la Sorge ha parlato della sua attuale situazione sentimentale e di quanto le sue storie d'amore abbiano influito sulla sua carriera:

Sono felicissimamente single, sono anni che predicavo questa cosa del lavorare su sè stessi [...] Io credo di aver reso famosi i ragazzi, avendo una relazione con loro, costruendo storie con loro, e di aver limitato la mia carriera per via di relazioni che hanno poi magari macchiato quello che è la mia persona, personaggio, per via di una relazione che si è avuta.

Simona Ventura verso il timone de L'Isola dei Famosi?

A proposito de L'Isola dei Famosi, in molti continuano a richiedere a gran voce il ritorno di Simona Ventura dopo il flop di Vladimir Luxuria. Per chi non lo sapesse, l'ultima edizione del reality show di Canale 5 è stata un disastro in termini di ascolti. A far luce sulla situazione è stata proprio SuperSimo che, a pochi giorni dalle sue nozze con Giovanni Terzi, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha confessato: "Non so cosa farei se me la proponessero. So che non succederà. Non è successo quando ero a Mediaset, non vedo perché dovrebbero chiamarmi adesso che sono in Rai".

