Ilary Blasi, svelata l’identità dell’uomo che ha fatto innamorare l’ex moglie di Francesco Totti

lary Blasi innamorata di un altro uomo? Svelata l’identità del presunto amante della presentatrice.

L’annuncio della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più longeve dello showbitz dopo circa vent’anni di amore, ha lasciato tutti senza parole. Nelle ultime ore sono spuntate diverse indiscrezioni e ricostruzioni su quanto accaduto tra la presentatrice e l’ex capitano giallorosso, e sembra che la crisi sia nata dal flirt tra Ilary e un misterioso uomo. Ecco di chi si tratta.

Ilary Blasi ha perso la testa per lui!

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati. La presentatrice de L’Isola e l’ex capitano giallorosso hanno messo fine al loro matrimonio dopo vent’anni d’amore, e tre figli, gettando l’opinione pubblica nello sconforto e provocando un’ondata di folle curiosità nei confronti delle cause di questo addio. Il settimanale Chi ha ricostruito la rottura, dichiarando che la crisi sarebbe iniziata dopo che Totti avrebbe scoperto messaggi compromettenti sul cellulare della moglie, la quale avrebbe perso completamente la testa per un giovane uomo.

Mentre Totti è stato pizzicato con Noemi Bocchi, con la quale sembra sia pronto a fare sul serio, è partita la caccia all’uomo per quanto riguarda il presunto amante della Blasi. Il popolo del web, attento osservatore, ha notato commenti e likes reciproci tra Ilary e Alessio Lapadula, ballerino di Amici. Lui, in precedenza coinvolto in un flirt con Elena D’Amario, è stato sospettato essere il “giovane aitante” che ha colpito il cuore della Blasi, almeno fino all’ultima indiscrezione lanciata da Pipol Gossip, che suggerisci un flirt tra la romana e Luca Marinelli.

“Tre anni più giovane di Ilary, Luca Marinelli è l’uomo che avrebbe fatto “perdere la testa a Ilary Blasi”. Attore, vincitore di un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d’argento ha un matrimonio alle spalle con l’attrice tedesca Alissa Jung, conosciuta sul set della fiction Maria di Nazaret”. Al momento né Alessio, né tantomeno Marinelli hanno commentato le indiscrezioni e gli occhi restano tutti puntati su Ilary, che è volata all’estero con i figli.