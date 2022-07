Francesco Totti, chi è Noemi Bocchi, la donna che gli ha rubato il cuore?

Gossip TV

Curiosità e vita privata di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

La notizia ufficiale della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo quasi vent’anni insieme ha lasciato tutti senza parole. La crisi era nell’aria, ma sembrava rientrata dopo la smentita ufficiale della presentatrice L’Isola dei Famosi. Invece, almeno stando alle ultimissime indiscrezioni, non solo la crisi si sarebbe protratta per mesi ma avrebbe portato l’ex capitano giallorosso a trasferirsi dalla nuova fiamma Noemi Bocchi. Ma chi è la donna che conquistato Totti?

Noemi Bocchi, tutto sulla nuova (presunta) fiamma di Francesco Totti

Sono mesi che si rincorrono voci su una crisi matrimoniale profonda tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E sono mesi che si parla della nuova relazione tra l’ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi. La forte e decisa smentita della presentatrice de L’Isola dei Famosi in tv, tuttavia, aveva fatto accantonare ogni congettura fino a quando Ilary e Totti hanno annunciato la separazione attraverso comunicato ufficiale Ansa. Una notizia che, seppur appunto attesa, ha lasciato comunque l’amaro in bocca a chi ha visto nascere la coppia vent’anni fa.

Con un matrimonio tra i più longevi dello showobitz italiano e tre figli, la favola d’amore di Francesco e Ilary ha trovato una conclusione, sebbene sia quella che nessuno avrebbe voluto mai leggere. Insieme alla sconvolgente notizia sono arrivate le foto che immortalano Totti con un’altra donna, Noemi Bocchi. Secondo la ricostruzione fatta da Chi, l’ex calciatore vivrebbe da diverso tempo a casa della sua nuova fiamma, la stessa che è stata avvistata con lui più di una volta allo stadio e in alcuni viaggi. Ma chi è Noemi Bocchi?

Trentaquattro anni, Noemi si sta separando da Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patrono del Tivoli Terme Calcio. Appassionata di padle e con due figli minorenni a carico, Noemi assomiglia in modo sconvolgente alla Blasi ma sembra essere molto più riservata. Il profilo Instagram della Bocchi è totalmente blindato e sul web appaiono pochissime foto rubate della bella nuova fiamma di Totti. Sembra che il ristorante preferito dalla coppia sia a Santa Severa ma che Francesco si sarebbe lasciato andare con Noemi solamente dopo aver scoperto che nel cuore della moglie Ilary c’era un altro “aitante giovane”. Insomma, una serie di indiscrezioni che al momento non sono state confermate né tantomeno commentate dai diretti interessati, il cui scopo è proteggere la privacy della famiglia in un momento tanto delicato.