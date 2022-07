Ilary Blasi fugge all'estero: ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

La conduttrice romana, dopo l'annuncio della separazione con Francesco Totti, rompe il silenzio sui social.

Dopo l'annuncio diramato ieri dall'Ansa in cui, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno comunicato la fine del loro matrimonio, la conduttrice romana è fuggita dall'Italia.

Ilary Blasi e la fuga all'estero con i figli: ecco cosa sta succedendo

La Blasi, per evitare il clamore mediatico della vicenda intorno alla quale si è letteralmente infiammato gossip, ha deciso di rifugiarsi in Madascagar. La notizia, diffusa dal Messaggero è stata confermata anche dalle recenti Ig Stories postate dalla conduttrice romana. La Blasi si è infatti immortalata all'aeroporto in compagnia dei suoi figli.

Ilary ha raggiunto la Tanzania in compagnia della sorella Silvia e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Una vacanza già programmata per scappare dal terremoto in corso sulla sua famiglia, tra indiscrezioni e ulteriori dettagli sulla separazione dall'ex calciatore giallorosso che emergono di continuo.

Quest' ultimo sarebbe invece rimasto nella capitale alla ricerca di una nuova dimora. Tra le loro abitazioni, la sontuosa villa al torrino (valutata circa 10 milioni di euro) con campi da padel e piscine, resterebbe infatti alla conduttrice che continuerà a viverci con i tre figli.

La Blasi è pronta a godersi un merita pausa lavorativa dopo la lunga edizione dell'Isola dei Famosi appena conclusa, ma, soprattutto, desiderosa di staccare la spina lontano dai paparazzi e curiosi in cerca di indiscrezioni e nuovi scoop.

Il comunicato di Ilary Blasi diffuso ieri dall'Ansa in cui ha comunicato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti: