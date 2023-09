Ilary Blasi e la nuova frecciatina pungente per Totti e Noemi dopo il video allo stadio

Gossip TV

Dopo il video in cui Francesco Totti e Noemi Bocchi "beccati" a guardare la storia Instagram di Ilary Blasi, l'ex moglie torna a punzecchiare ironicamente il capitano giallorosso e la sua compagna.

Durante la partita di esordio di Cristian Totti tra la Primavera della Roma e il Frosinone, svoltasi lunedì 18 settembre scorso, in tribuna sono stati avvistati, il padre Totti e Noemi Bocchi immortalati dalle telecamere di SportItalia mentre guardavano il profilo Instagram di Ilary Blasi, seduta qualche fila più avanti insieme alla fidanzata di Cristian.

Ilary Blasi e la replica al video di Totti e Noemi Bocchi: "Quindi spierò anche meglio!?"

Le immagini dell'ex capitano giallorosso e della Bocchi mentre "spiavano" l'ultima Ig Stories della Blasi sono diventante immediatamente viriali, dando vita anche commenti ironici e meme di ogni tipo (anche da parte dell'ex cognato del Pupone, Ivan Peruch). E Ilary? Nessun commento fino a ieri quando con una nuova, pungente Ig Stories, ha colto l'occasione per una nuova frecciatina (come in passato è accaduto con i Rolex, quando la Blasi ha condiviso un video ironico proprio davanti ad un negozio dei pregiati orologi taggando l'ex marito).

Ilary ha condiviso un video nello studio oculistico della sorella Melory mentre si stava sottoponendo a una visita di controllo. "Ma quindi dopo ce vedrò meglio?", ha chiesto la Blasi. Alla risposta "sì, tranquilla", la conduttrice, rivolgendosi alla sorella ha aggiunto: "Quindi spierò anche meglio!?”