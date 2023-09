Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati a guardare una storia Instagram di Ilary Blasi: Il video diventa virale

Gossip TV

Francesco Totti e la sua nuova compagna sono stati immortalati dalle telecamere di SportItalia mentre guardavano il profilo Instagram di Ilary Blasi.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 settembre, al Tre Fontane è andata in scena la partita fra la Primavera della Roma e il Frosinone. In tribuna, per assistere all'esordio in campo del figlio Cristian, erano presenti Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi e, più distanti, l’ex moglie Ilary Blasi insieme alla fidanzata di Cristian, Melissa Monti. I due ex coniugi pare si sono ignorati sugli spalti ma un momento in particolare è diventato virale.

L’ex numero 10 della Roma era in compagnia della fidanzata Noemi, dell’amica Elisa Barbieri e del marito di quest’ultima, Giancarlo Pantano. Totti e Noemi sono stati immortalati dalle telecamere di SportItalia nel momento in cui la Barbieri ha mostrato loro il display del suo smartphone con l'ultima storia Ig di Ilary Blasi (un selfie con Melissa con la didascalia: “Le tifose numero uno"). La Bocchi è sembrata particolarmente infastidita e si è guardata intorno, mentre Totti, dal canto suo, è sembrato attonito.

Il video ha immediatamente infiammato il web e le espressioni della coppia sono diventate virali con tanto di meme e battute. Poco dopo, è arrivata anche la palese frecciatina social di Ivan Peruch, marito di Silvia Blasi, sorella della conduttrice. L’ex cognato del Pupone ha condiviso la clip tra le sue storie Instagram aggiungendo un meme con la scritta: “Tu guarda la Mado***“.