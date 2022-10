Grande Fratello Vip, Wilma Goich dura su Nikita Pelizon: "Non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ora..."

Gossip TV

Nikita Pelizon finisce nel mirino di Wilma Goich dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Wilma Goich è tornata all'attacco contro Nikita Pelizon. La dolorosa confessione della giovane concorrente, che ha rivelato in diretta al Grande Fratello Vip di aver pensato di togliersi la vita in passato, ha sconvolto i telespettatori e provocato la reazione di Wilma Goich che, dopo la puntata, non è riuscita a nascondere i suoi dubbi e perplessità sul comportamento della ragazza.

L'attacco di Wilma Goich a Nikita Pelizon al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 17 ottobre 2022, Nikita Pelizon ha deciso di aprirsi con Alfonso Signorini e rivelargli di aver pensato al suicidio in passato. Rivelazione che ha provocato la reazione inaspettata di Wilma Goich. La cantante, però, in realtà era sta già informata nelle precedenti settimane della delicata situazione proprio dalla diretta interessata:

La vita non è sempre una passeggiata serena e semplice. Come te, anche io in passato ho dovuto affrontare momenti duri e complicati. Una volta ricordo che è stata particolarmente difficile. Avevo circa 16 anni e ho pensato di farla finita e di andarmene. Per me era arrivato il momento di andarmene. Ci pensavo sul serio e avevo preparato e pianificato tutto. Per fortuna poi mi hanno fermata giusto in tempo, prima che lo facessi davvero. Adesso va meglio e cerco di apprezzare le cose belle. Adesso vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così.

Leggi anche Antonino Spinalbese sgancia la bomba sugli autori del Gf Vip

Una confessione molto intima che è stata ripresa da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del Gf Vip. Ma se da una parte ha attirato l'attenzione del conduttore e di tutti i telespettatori, dall'altra ha suscitato la perplessità di Wilma Goich che, come riportato da Biccy, ha duramente criticato la giovane concorrente: "Questa (Nikita) non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ieri sera parla del suicidio?". Parole, quelle usate dalla cantante, che hanno letteralmente indignato il web. Come reagirà Signorini?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.