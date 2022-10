Grande Fratello Vip, la rivelazione di Antonino Spinalbese sugli autori: "Mi hanno paragonato a Soleil Sorge"

Gossip TV

Antonino Spinalbese rivela cosa gli avrebbero detto gli autori del Grande Fratello Vip nel confessionale.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani giovedì 20 ottobre 2022 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Antonino Spinalbese si è lasciato andare a una confessione davvero inaspettata sugli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese smaschera gli autori del Gf Vip

Antonino Spinalbese continua a stare al centro delle critiche per il comportamento assunto nella Casa del Grande Fratello Vip nei confronti prima di Charlie Gnocchi e poi Edoardo Donnamaria. Stando a quanto riportato dall'ex di Belen Rodriguez, pare che in confessionale gli autori del reality show avrebbero paragonato la sua situazione a quella di Soleil Sorge.

Come riporta Biccy, parlando con Patrizia Rossetti, Luca Salatino e George, Antonino ha rivelato di essersi lamentato con gli autori del Gf Vip per i numerosi e forti attacchi ricevuti durante l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. E proprio in questa occasione si è lasciato andare a una confessione inaspettata:

Sai cosa mi hanno risposto dentro? ‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’. Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero’. Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così.

Ricordiamo che durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Spinalbese si è reso protagonista di un duro confronto con Donnamaria in cui sono volate pesanti accuse e offese. Un comportamento, quello assunto dall'ex della Rodriguez, che è stato condannato dai telespettatori e dai stessi concorrenti del programma.

