Grande Fratello Vip: tutti i 19 concorrenti della quarta edizione

La quarta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5. Due gruppi di concorrenti varcheranno la Porta Rossa suddivisi in due serate d'esordio. La prima, prevista questa sera mentre, la seconda, andrà in onda venerdì 10 gennaio. Diciannove concorrenti pronti a vivere un'esperienza unica, una convivenza forzata in cui verranno ripresi 24h su 24h in diretta dalle telecamere per un periodo di circa tre mesi, cercando di aggiudicarsi il montepremi finale di 100 mila euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza. Come sempre, i concorrenti saranno spiati senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno. La convivenza offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi per quello che è e vivere ogni sentimento, dall'amicizia all'insofferenza fino all'amore in maniera totalizzante.

Quest'anno, al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini. Al suo fianco un'esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo.

Il Grande Fratello Vip si potrà seguire su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05 e in diretta il lunedì alle 21.30; su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle 18.00; su Mediaset Extra, in diretta, dalle 9.00 alle 6.00 del giorno dopo; su La5, dal lunedì al venerdì, in diretta alle 14.00 e alle 19.30, sabato e domenica, in diretta, alle 14.00 e alle 19.00. Per quanto riguarda la seconda serata, la diretta è affidata al canale La5, tutti i giorni dalle 00.30. Gf Vip 4 diretta e daytime: quando e dove vederlo

Il cast della quarta edizione del reality:

Adriana Volpe

Nata a Trento, il 31 maggio del 1973, comincia la sua carriera come modella all'inizio degli anni '90. La notorietà arriverà nel 1993, entrando nel cast di 'Scommettiamo Che?' A seguire ha condotto tantissimi programmi, tra cui 'Mezzogiorno in Famiglia', 'Mattina i Famiglia' e i 'Fatti Vostri'. Ha avuto anche esperienze come attrice e, in tv, ha partecipato a Notti di ghiaccio e Pechino Express. E' sposata e ha una figlia.

Andrea Denver

Nato a Verona il 3 maggio del 1991. All'anagrafe Andrea Salerno, ha scelto il suo nome d'arte in onore dei 'Denver Nuggets', sua squadra di NBA preferite. Vive a New York e negli ultimi anni si è affermato nel mondo della moda a livello internazionale. Ha lavorato con moltissimi brand e preso parte a diversi video musicale con artiste del calibro di Madonna, Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Andrea Montovoli

Nato a Porretta Terme (Bo), il 12 marzo del 1985. Inizia la sua carriera di attore in teatro ed è stato protagonista di diversi film al cinema e di serie tv. Tra i vari titoli: 'Quo vadis, baby', 'Scusa ma ti voglio sposare', 'Un matrimonio', 'Provaci ancora Prof.' In tv ha partecipato anche a Ballando con le stelle, 'L'Isola dei famosi' e 'Pechino Express'. I tabloid gli hanno già attribuito diversi flirt con donne famose, ma è attualmente single.

Antonella Elia

Nata a Torino, l'1 novembre del 1963, star di programmi cult degli anni Novanta come 'La Corrida', 'Non è la Rai' e 'La Ruota della Fortuna', nella sua carriera ha collaborato con grandi professionisti come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Alberto Castagna. Negli anni ha avuto anche diverse esperienze a teatro. In tv ha partecipato come concorrente a L'Isola dei Famosi, due volte (vincendo la seconda volta), 'Pechino Express' e 'Tale e Quale Show.'

Antonio Zequila

Nato ad Atrani (Salerno), l'1 gennaio 1964. Fama da playboy e una lunga lista di fidanzate famose, deve al suo bell'aspetto gli inizi della carriera, prima di attore di fotoromanzi, poi al cinema e in alcune fiction. Ha partecipato alla terza edizione de 'L'Isola dei Famosi' durante la quale gli è stato affibbiato il soprannome "Er Mutanda" che, suo malgrado, gli ha dato grande popolarità insieme a una lite furiosa che è passata alla storia, con Adriano Pappalardo, durante 'Domenica In'. Oggi è molto richiesto come opinionista nei salotti tv, vive con i genitori ed è single.

Aristide Malnati

Nato a Milano, il 10 luglio del 1964, archeologo, egittologo e mummologo - da qui il soprannome "Mummy"- ha all'attivo 15 campagne di scavo in Egitto e la pubblicazione di 12 papiri greci. Al liceo è stato compagno di banco di Alfonso Signorini con il quale ha, ancora oggi, un'amicizia fraterna. Uomo colto e ironico, dopo decenni di studi ha optato per il giornalismo e poi per la televisione, sia come autore sia come opinionista. Nel 2016 ha partecipato a' L'Isola dei Famosi.'

Barbara Alberti

Nata a Umbertide (Pg), l'11 aprile del 1943. Giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, conduttrice radiotelevisiva e opinionista. Barbara Alberti, con grande passione, coinvolgimento, entusiasmo, ironia e schiettezza, nel corso della sua vita ha sempre preso posizioni sui temi che le stavano a cuore: immagine femminile, diritti delle donne, politica, attualità, amore, cultura. Trentatré libri scritti, venti le sceneggiature (è stata anche candidata al David e al Nastro d'Argento) una rubrica di posta del cuore ormai trentennale. Corteggiatissima dai talk show, ha partecipato a un cooking show, Celebrity Masterchef e ha recentemente debuttato come attrice nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, "La dea Fortuna".

Carlotta Maggiorana

Nata a San Saverino Marche, il 3 gennaio del 1992. Miss Italia 2018, prima a conquistare e conservare la fascia della più bella d'Italia pur essendo sposata. Una Miss 26enne con al suo attivo anche un calendario sexy porta scompiglio e rivoluziona il mondo delle reginette fino ad allora giovanissime e acqua e sapone. Carlotta nasce come ballerina televisiva, successivamente arrivano ruoli da valletta e qualche piccola parte in alcuni film come "Tree of Life" con Brad Pitt e "Un fantastico via via" di Leonardo Pieraccioni.

Licia Nunez

Nata a Barletta, l'1 marzo del 1978, tifosissima dell'Inter e con l'hobby dell'equitazione, ha recitato in molte serie televisive di successo, interpretando, il più delle volte, il ruolo della "cattiva". Dal 2012 è Elena Monforte una delle protagoniste di 'Le Tre Rose di Eva'. Sentimentalmente è stata legata per 7 anni a Imma Battaglia, da due anni ha una storia con Barbara.

Clizia Incorvaia

Nata a Pordenone, il 10 ottobre del 1984. Showgirl, attrice, giornalista e ora anche fashion blogger molto popolare, conta ben 220 mila follower. Appassionata di moda soprattutto quella degli anni '60, Clizia nel 2014 incontra Francesco Sarcina, ex leader delle Vibrazioni. Nel 2015 si sposano, nasce Nina, ma nell'autunno del 2018 il loro amore giunge al capolinea. A febbraio 2019 Clizia e Francesco annunciano un ritorno di fiamma ma poi una nuova crisi, forse definitiva, a causa di un gossip , poi confermato dallo stesso Sarcina, che racconta di un tradimento di Clizia con Riccardo Scamarcio.

Elisa De Panicis

Nata a Solaro (Mi), l'1 dicembre 1992. Modella e influencer con molti followers sui social network, dove pubblica foto sexy e provocanti da ogni parte del mondo. In Italia ha partecipato ad alcuni programmi tra cui 'Uomini e Donne' come corteggiatrice. Parte della sua carriera si è svolta anche in Spagna dove ha partecipato sia a 'Supervivientes', versione spagnola de 'L'Isola dei Famosi', sia come tronista a 'Mujeres y Hombres', la versione iberica di 'Uomini e Donne'. Nel 2016 il suo nome è stato al centro del gossip per un flirt con Cristiano Ronaldo.

Fabio Testi

Nato a Peschiera del Garda (Vr), il 2 agosto del 1941. E' uno dei più noti protagonisti del cinema italiano, la sua prestigiosa carriera conta un centinaio di film sia italiani sia stranieri e una cinquantina di produzioni televisive. Consacrato come uno degli uomini più affascinanti del grande schermo, la sua fama da gran latin lover è stata confermata nel tempo dalle molte fidanzate e dalla conquista di donne molto più giovani di lui, a conferma di un fascino senza età. E' amante della natura e si diletta nel canto.

Fernanda Lessa

Nata a Niteroi (Rio de Janeiro), il 15 aprile del 1977. Top model e dj brasiliana, muove i primi passi nella moda a 17 anni diventa ben presto nota a livello internazionale, rappresentando moltissimi brand. Nel primi anni 2000 conduce diversi programmi come 'Oltremoda', 'Le Iene', e partecipa alla quarta edizione de L'Isola dei Famosi. Recentemente ha confessato di aver attraversato un periodo difficile, in cui ha fatto uso di stupefacenti e alcol e di esserne uscita per amore del compagno e delle due figlie. Oggi è impegnata in tour mondiale con il suo Dj set show.

Ivan Gonzalez

Nato a Jerez de la Frontera (Spagna), il 17 gennaio 1992. Modello e personaggio televisivo spagnolo (corteggiatore e tronista a 'Mujeres y Hombres' e concorrente a 'Supervivientes') , Ivan si è stato conoscere in Italia partecipando come tentatore a Tempation Island Vip nel 2018, dove ha stretto un bel legame con Valeria Marini e prendendo poi parte come tronista a Uomini e Donne.

Michele Cucuzza

Nato a Catania, il 14 novembre del 1952. E' uno dei volti più noti nella storia del Tg2. Giornalista di cronaca, ha seguito, in Italia e all'estero, molte delle vicende più importanti degli ultimi anni. Per oltre 10 anni ha condotto 'La vita in diretta' ed è stato conduttore anche di 'Uno Mattina.' Molto impegnato anche socialmente, ha sempre combattuto contro le malattie neuro degenerative e il cancro. Nel 2016 inizia una collaborazione con TeleNorba, dove si occupa di un contenitore di attualità e cronaca. E' padre di due figlie ed è attualmente fidanzato.

Pago (Pacifico Settembre)

Nato a Cagliari, il 30 agosto del 1971, Pacifico Settembre, in arte Pago, è un cantante italiano diventato famoso intorno alla prima metà degli anni duemila con il singolo "Parlo di te". Nel 2006 vince il reality 'Music Farm' e subito dopo pubblica il suo primo album. E' stato sposato con la showgirl Miriana Trevisan e successivamente ha avuto un'intensa storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu con la quale ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island Vip.

Paola di Benedetto

Nata a Vicenza, l'8 gennaio del 1995, modella e influncer è la prima "madre natura" italiana del programma di Canale 5, 'Ciao Darwin'. Nel 2018 naufraga all'Isola dei Famosi fa molto parlare di sé per un flirt con Francesco Monte ma è una nuova storia d'amore a portala ancora una volta sulle pagine di gossip: quella con Federico Rossi del duo Benji e Fede.

Paolo Ciavarro

Nato a Roma, il 22 ottobre 1991, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Paolo sogna da sempre di lavorare nel mondo dello spettacolo, e, nonostante spesso sia stato accompagnato dall'etichetta di "figlio di", si sta costruendo un suo curriculum tra teatro, cinema e tv. Dopo aver partecipato alla seconda edizione di 'Pechino Express', è approdato nel cast di 'Forum' con Barbara Palombelli e lo scorso anno è stato uno dei conduttori del day time di 'Amici di Maria De Filippi'.

Rita Rusic

Nata a Parenzo (Istria), il 16 maggio del 1960. Un'infanzia difficile, il sodalizio sentimentale e professionale con Vittorio Cecchi Gori e una carriera di attrice e produttrice cinematografica di successo: Rita Rusic è una donna con un vissuto importante e dalla personalità non comune, dotata di bellezza, fascino e tenacia. Oggi è single e si diverte infiammare i social con selfie che mettono in risalto la sua avvenenza.

A questi si aggiungono 4 ex "storici" del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.