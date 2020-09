Grande Fratello Vip, i 21 concorrenti della quinta edizione

Gossip TV

I ventuno Vip i della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire da lunedì 14 settembre 2020, in prima serata su Canale 5.

Oggi, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, in onda la prima puntata della quinta edizione Grande Fratello Vip. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini con, al suo fianco, una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia e Pupo.

Due imperdibili appuntamenti settimanali, venti concorrenti "vip" pronti a varcare la Porta Rossa, il gioco, il viaggio introspettivo, la competizione. A vent'anni esatti dal debutto in Italia di Grande Fratello, al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana.

Il cast ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip

Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Ecco i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip:

Elisabetta Gregoraci Fausto Leali Enock Barwuah Dayne Mello Tommaso Zorzi Patrizia De Blanck Adua Del Vesco Massiliano Morra Flavia Vento Matilde Brandi Andea Zelletta Pierpaolo Pretelli Stefania Orlando Paolo Brosio Fulvio Abbate Myriam Catania Denis Dosio Francesca Pepe Francesco Oppini Maria Teresa Ruta Guenda Goria

La "convivenza forzata" degli inquilini della Casa è spiata 24 ore su 24 e offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40).

Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta nata a Torino, il 23 aprile del 1960. E' una delle più note e amate conduttrici italiane. Nel 1976, vince il celebre concorso 'Miss Muretto di Alassio' e inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. In tv approda negli anni '80 come soubrette nel varietà 'Signorine Grandi Firme'. Da qui parte una lunga carriera che spazia dai programmi sportivi all'intrattenimento fino ai reality. come 'L'Isola dei Famosi' nel 2004 e, più recentemente, nel 2018, 'Pechino Express' che vince in coppia con Patrizia Rossetti. Nel 2019 è tra i tutor di 'Detto Fatto' e, insieme a Maltide Brandi, ha condotto il cooking show di Telenord, 'Chef per passione'. Sui suoi profili social da consigli di benessere e cucina con uno spazio dedicato alle fiabe. E' stata sposata con Amedeo Goria dal quale ha avuto due figli, Guendalina e Gianamedeo.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci nata a Soverato, l'8 febbraio del 1980. Sin da piccola sogna di fare la televisione. Nel 1997, con il titolo di 'Miss Calabria', partecipa alle finali di Miss Italia vincendo la fascia 'Miss Sorriso' e, subito, dopo, appena maggiorenne, si trasferisce a Roma inizia a lavorare come modella. Il debutto televisivo arriva nel 2000 alla conduzione di 'Euro2000' su Italia 7, cui seguirà, nel 2002, 'Destinazione Sanremo' su Rai2, a fianco di Pippo Baudo e Claudio Cecchetto. L'anno seguente entra nel cast della fiction 'Un medico in famiglia' e, nel 2004, raggiunge grande popolarità con 'Libero'. Negli anni successivi, partecipa a numerose trasmissioni tra cui: 'Quelli che il calcio'e 'Buona Domenica'. Nel 2012 arriva la conduzione del programma comico 'Made in Sud' che porta avanti fino al 2017. Sempre nel 2017, conduce, insieme ad Alan Palmieri, lo show musicale estivo 'Battiti Live'. Nel 2005 conosce Flavio Briatore che sposa tre anni dopo, nel 2010 nasce il figlio Nathan Falco. I due si separano nel 2017 e sono tuttora in ottimi rapporti. Ha scritto un libero di favole per bambini, è impegnata attivamente in varie associazioni benefiche in Italia e in Africa ed è testimonial della LILT, lega italiana per la Lotta contro i tumori.

Flavia Vento

Flavia Vento, nata a Roma il 17 maggio del 1977. Naif, divertente, senza peli sulla lingua, inizia la sua carriera come modella. Esordisce in tv come volto di alcuni spot pubblicitari, ma il successo arriva nel 2000 con la sua partecipazione a 'Libero': per quasi tutto il programma rimane chiusa dentro una gabbia trasparente sotto al tavolino dove Teo Mammucari poggia i telefoni che servono per fare gli scherzi telefonici. In tv partecipa a diversi programmi e ben due edizioni di 'L'isola dei Famosi'. E' stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali. Ama moltissimi i cani e promuove spesso raccolte fondi per loro. La Vento ha detto sì alla preghiera e no al sesso: la showgirl, infatti, dichiara di essere casta da cinque anni.

Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, nato a Taranto il 2 luglio del 1993. Ex promessa del calcio, è passato dal rincorrere un pallone al calcare le più importanti passerelle internazionali, sfilando anche per brand famosi. Inizia a fare il modello per caso, tramite amici, mentre lavora come personal trainer a Milano. Da allora inizia a viaggiare il mondo ma sente sempre le sue radici pugliesi e si confessa molto tradizionalista. In tv, partecipa, come tronista a 'Uomini e Donne', dove conosce la sua attuale fidanzata Natalia Paragoni, anche lei modella. La coppia condivide molto della sua quotidianità suoi social network - Andrea è seguitissimo su Instagram dove conta più di 500 mila follower - Oltre al lavoro nella moda, sta coltivando anche la passione per la musica. Determinato e ambizioso, vuole sempre ottenere il massimo.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è nato Milano, il 2 aprile del 1995. Figlio di una famiglia molto benestante della Milano bene, ha vissuto diversi anni a Londra dove ha studiato Business Management e ha conseguito un laurea triennale in economia. Tornato a Milano, è diventato un noto la grande pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione di 'Riccanza', il docu-reality di Mtv. Ha partecipato a 'Dance Dance' e 'Pechino Express'' insieme a Paola Caruso. Nel 2020, ha condotto con Giulia Salemi il pre-show de 'La Pupa e il Secchione e Viceversa'. Molto amante della moda, ha realizzato il suo sogno di fondare un proprio brand. Tommaso ha scritto il libro 'Siamo tutti bravi con i ragazzi degli altri', ha un suo canale su Youtube ed è seguitissimo su Instagram (oltre 800 mila follower). Ha confessato ai suoi genitori di essere gay quando aveva 18 anni. Attualmente è single.

Massimiliano Morra

Massimiliano Morra è nato a Napoli, il 30 luglio del 1985. Inizia la sua carriera come modello diventanto testimonial di brand nazionale e internazionali. Nel 2010 vince il titolo di Il più bello d'Italia. Nel 2013 esordisce sul piccolo schermo come protagonista maschile, accanto a Manuela Arcuri, nella miniserie 'Pipetta - Il coraggio e la passione'. Recita poi a fianco di Virna Lisi e Sabrina Ferilli in 'Baciamo le mani - Palermo New York 1958'. Seguono numerose fiction trea cui Il peccato e la 'Vergogna' e il 'Bello delle donne...alcuni anni dopo'. Nel 2018 è concorrente di 'Ballando con le Stelle', ma durante il programma rimane coinvolto in un grave in incidente d'auto. Studia Medicina e gli mancano pochi esami alla laurea. In passato ha avuto una relazione con la collega Adua Del Vesco, poi finita. Attualmente è fidanzato.

Adua Del Vesco

Adua Del Vesco è nata a Messina il 26 novembre del 1992. E' una giovane attrice italiana. Ha debuttato in tv nel 2012 nella terza stagione della fiction 'L'onore e il rispetto'. Da allora ha recitato in molte altre serie tv tra cui, 'Il peccato e la Vergogna' e 'Il Bello delle donne...alcuni anni dopo' e, al cinema, in titoli come Sapore di te e Loro, di Paolo Sorrentino. In passato ha avuto una relazione con il suo collega Massimiliano Morra, poi finita. Per tre anni è stata fidanzata con Gabriel Garko, spesso suo compagno anche sul set. Finita la relazione, ha vissuto un periodo molto doloroso della sua vita. Grazie al sostegno della sua famiglia, alla grande forza di volontà e alla fede, ha ritrovato la serenità.

Enock Barwuah Balotelli

Enock Barwuah nato a Brescia il 20 febbraio del 1993. Enock è il fratello di Mario Balottelli e, come lui, è un calciatore. Prima dell'emergenza del Coronavirus, era attacante dell'Usd Caravaggio. squadra della provincia di Bergamo della serie D. Considerato una promessa del calcio come suo fratello, nel 2012 lo ha seguito in Inghilterra dove ha disputato qualche partita nello Stoke City e nel Salford City. Dopo la parentesi inglese, è tornato in Italia indossando numerose maglie di squadre di calcio delle serie minori. Suo fratello Mario è il suo idolo, ne ammira il talento e la positività, anche se ammette che, per la sua carriera calcistica, non è stato un vantaggio averlo come fratello ma il suo sogno è quello di giocare con lui nella serie A.

Fulvio Abbate

Fulvio Abbate nato a Palermo il 20 dicembre del 1956. Scrittore, giornalista, critico d'arte, è uno degli intellettuali più apprezzati del panorama italiano. Si laurea in filosofia all'Università di Palermo nel 1981. Il suo romano d'esordio, Zero Maggio a Palermo, esce nel 1990 e da lì, segue un'ampia produzione che spazia tra narrativa civile, saggistica e reportage.Nel corso degli anni, collabora con diversi quotidiani. tra cui 'La Stampa' e 'Il Messaggero'. Protagonista anche in tv, ha condotto su Rai 3 'L'occhio sull'arte' e 'Un libro al giorno' e, nel 2018, fa il suo esordio a 'Blob'. E' anche un apprezzato critico d'arte e autore teatrale. Nel 1998 fonda Teledurruti, la sua tv, migrata in rete nel 2007. E' sposato e ha una figlia. Dal 2017 è Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Dayane Mello

Dayane Mello è nata a Joinville, Brasile, il 27 febbraio del 1989. Dayane è una delle modelle più famose a livello modiale. Comincia la sua carriera in Brasile e, ben presto, inizia a viaggiare, arriva in Italia, dove, nel 2014 il pubblico la conosce per la sua partecipazione a 'Ballando con le Stelle'. Seguono altri programmi come 'L'Isola dei Famosi' e 'Pechino Express'. Ha una figlia, Sofia, di 7 anni, nata dalla relazione con il modello ed ex gieffino Stefano Sala. I due si sono lasciati nel 2017 e, attualmente, lei è single.

Pierpaolo Petrelli

Pierpaolo Petrelli, nato a Maratea il 1 giugno del 1990. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza fino a quando arriva il provino, che poi supera, per diventare velino a 'Striscia la Notizia'. In seguito a quell'esperienza, inizia a lavorare come modello per campagne pubblicitarie e servizi di moda. In tv è stato uno dei single tentatori in 'Temptation Island Vip' e corteggiatore a 'Uomini e Donne'. Ha fatto l'inviato per Barbara d'Urso ed è spesso ospite in diversi programmi televisivi. Nel 2017 è diventato papà di Leonardo, nato dalla relazione, ormai finita, con la modella Ariadna Romero. E' molto sportivo ed è un grande appassionato di calcio e canottaggio.

Denis Dosio

Denis Dosio è nato a Forlì, il 12 marzo del 2001. Influencer e star del web, Denis ha origini italo-brasiliane, raggiunge il successo nel 2017 quando decide di aprire un proprio canale su Youtube nel quale racconta di sé e della sua vita. Ottiene grande popolarità, soprattutto tra il pubblico femminile, grazie ad alcune sue ospitate nei salotti televisivi. Su Instagram ha più di 800 mila follower e 1,5 milioni sul suo account Tik Tok. Lo scorso gennaio ha debuttato come cantante con il suo primo singolo e, a luglio, è uscito il secondo. E' single e il suo sogno è quello di diventare un attore.

Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è nata a Roma, il 9 novembre del 1940. Nota come la "contessa del popolo", è una donna diretta, che dice sempre quello che pensa, senza alcuna ipocrisia, doti che l'hanno resa uno dei personaggi più richiesti nei talk show. Protagonista del jet set internazionale - la sua villa a Montecarlo è stata frequentata da personaggi come Chagall, Churchill e Kennedy - e della cronaca rosa. Inizia la sua carriera televisiva nel 1960 come valletta nel programma Il Musichiere. Partecipa al programma di Piero Chiambretti, 'Chiambreti c'è', a 'Domenica In', e ai reality show Il ristorante e 'L'Isola dei Famosi'. Ha pubblicato un 'autobiografia, 'A letto con il diavolo'. Ha una figlia, Giada.

Fausto Leali

Fausto Leali è nato a Nuvolento il 29 ottobre del 1944. Leggenda della musica italiana , reso celebbre dalla voce inconfondibile che gli ha fato guadagnare l'appellativo di "nero bianco", inizia la sua carriera giovanissimo con ingaggi in alcune orchestre e, nel 1961, incide il suo primo 45 giri. Nel 1967 arriva il suo primo successo con il brano "A chi" con cui conquista quattro dischi d'oro. Nel corso della sua carriera sale sul palco dell'Ariston per ben 13 volte vincendolo nel 1989 con il brano "Ti Lascerò "in coppia con Anna Oxa. Tra le esperienze televisive ci sono 'Musica Farm', 'Tale e Quale Show' e 'Ballando con le Stelle' e a gennaio scorso, il cantane mascherato nei panni del "mostro".

Francesca Pepe

Francesca Pepe è nata a Carrara, il 29 agosto del 1992. Modella e influencer, si divide tra Milano e Sarzana dove via con la sua famiglia. Dopo essersi classificata seconda al concorso di 'Miss Europa 2016', ha posato per una copertina di Playboy dedicata alle Olimpiadi. Ha preso parte alla serie tv di Lory del Santo, 'The Lady'. Ha viaggiato tanto e vissuto anche all'estero. E' single parla 4 lingue e si definisce una donna dal carattere incontrollabile.

Stefania Orlando

Stefania Orlando è nata a Roma, il 23 dicembre del 1966. Conduttrice e showgirl, debutta in tv nel 1993 come valletta al fianco di Claudio Lippi a 'Scommettiamo che..?' Seguono altri programmi, fino alla svolta nel 1997 quando affianca Giancarlo Magalli nel programma di Rai 2, 'I fatti vostri' che conduce fino al 2003. Diventa protagonista di numerosi programmi Rai, tra cui 'Piazza Grande' e 'Unomattina in famiglia'. Oltre alla tv, ha anche un'altra passione: la musica. Ha inciso un disco ed è stata protagonista di diverse serate e spettacoli live. Durante la sua carriera si è cimentata anche con la recitazione, sial cinema sia in teatro. E' stata sposata per due anni con Andrea Roncaro. Nel 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi con cui si è sposata nel luglio del 2019.

Paolo Brosio

Paolo Brosio è nato a Forte dei Marmi, il 27 settembre del 1956. La sua carriera nel giornalismo inizia nel 1976 al quotidiano La Nazione. Nel 1990 debutta nel giornalismo televisivo collaborando con Studio Aperto, il Tg5 e il Tg4, dove raggiunge grande notorietà con l'inchiesta Mani Pulite. Paolo Brosio ha una lunga carriera nel piccolo schermo da 'Quelli che il Calcio' a 'L'Isola dei Famosi' dove è stato anche concorrente. E' stato telecronista sportivo delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset. Dopo la fine del suo matrimonio, ha vissuto una profonda crisi dopo la quale ha ritrovato a se stesso grazie alla fede. Ha scritto molti libri dedicati alla Medjugorje e porta avanti molte iniziative benefiche. Al momento è impegnato nella costruzione di un pronto soccorso proprio a Medjugorje.

Guendalina Goria

Guendalina Goria è nata a Milano il 23 dicembre del 1988. Figlia d'arte, nata dal matrimonio tra la conduttrice Maria Teresa Ruta e il giornalista sportivo Amedeo Goria. Guenda ha studiato per diventare attrice, regista teatrale e musicista. E' laureata in Filosofia estetica all'Università degli Studi di Milano. Debutta come conduttrice nel 2006 Sun Splash Festival su All Music. In televisione ha partecipato a diversi programmi tra cui, 'I raccomandati' e 'L'Isola dei Famosi'. Si è fatta apprezzare anche come attrice recitando in alcune serie tv. Tra le sue esperienze cinematografiche ci sono 'Il racconto dei racconti' di Matteo Garrone e 'Un viaggio di cento anni' di Pupi Avati e 'Per sempre' di Paolo Genovese. Come regista, nel 2017, ha diretto la madre a teatro nella rappresentazione 'Nel Buio oltre l'America'.

Francesco Oppini

Francesco Oppini è nato a Torino, il 6 aprile del 1982. Figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, sin da bambino ha vissuto tra teatro e varietà. Nel 2004 ha partecipato al reality show 'La Fattoria', ma le sue grandi passioni sono le auto e il giornalismo. Lavora in un concessionario di automobili e da qualche tempo è telecronista sportivo a Diretta Stadio su 7Gold dove commenta le partite della Juventus, di cui è tifoso. Ogni tanto collabora anche con radio e giornali. Partecipa al 'GF Vip' perché vorrebbe togliersi l'etichetta di "figlio di" e farsi conoscere realmente.

Myriam Catania

Myriam Catania è nata a Roma il 12 settembre del 1979. Figlia d'arte (la madre è Rossella Izzo) ha iniziato a lavorare sin da bambina come attrice e doppiatrice. I primi passi li muove in tv, recitando in diversi film girati dalla madre, come 'Caro Maestro' e 'Una donna per amico'. Seguono numerosi ruoli sia al cinema sia in tv. Myriam ha all'attivo anche un'importante carriera come doppiatrice. E' stata sposata con Luca Argentero. Dalla successiva relazione con Quentin Kammermann, pubblicitario francese, ha avuto un figlio.

Matilde Brandi

Matilde Brandi è nata a Roma, il 27 febbraio del 1969. Ballerina e showgirl, inizia a studiare danza dimostrando ben presto una spiccata personalità artistica. In tv esordisce nella trasmissione 'Club 92' con Gigi Proietti. L'anno successivo partecipa a 'Fantastico' condotto da Raffaella Carrà Johnny Dorelli. Nel corso degli anni, partecipa a numerosissime trasmissione di successo tra cui 'Buona Domenica', 'Francamente me ne infischio', 'Torno Sabato', 'Domenica In', 'L'anno che verrà'. E' stata del cast del Bagaglino e nel 2008 ha condotto insieme ad Alessandro Cecchi Paone, la decima edizione di 'Scommettiamo che...?' Nel 2018 è stata anche concorrente dell'ottava edizione di 'Tale e Quale Show'. Con il compagno, il commercialista Marco Costantini, ha avuto le gemelle Sofia e Aurora, oggi quattordicenni. Per stare loro vicino, ha rifiutato molte proposte di lavoro che l'avrebbero tenuta lontano da casa.

