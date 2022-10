Grande Fratello Vip, Soraia Allam Ceruti a gamba tesa su Cristina Quaranta:''I neuroni si possono usare anche tutti insieme''

Gossip TV

Soraia Allam Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, non ha gradito l’ultima polemica sul suo fidanzato nata nella casa del Grande Fratello Vip e lancia commenti al vetriolo sui social.

Cristina Quaranta è un po’ la “disturbatrice” della settima edizione del Grande Fratello Vip ed è magnifica nel suo ruolo davanti alle telecamere. L’ex volto di Non è la Rai ha fatto infuriare Luca Salatino, tirando in ballo la fidanzata Soraia Allam Ceruti, portando l’ex tronista vicino all’addio. Furiosa, la bella di Como replica alle accuse di Cristina, lanciando dardi infuocati.

GF Vip, Soraia senza pietà su Cristina Quaranta

Galeotto fu un massaggio e la provocazione di Cristina Quaranta che, da brava stratega, ha capito perfettamente come giocare sporco nella casa del Grande Fratello Vip e mantenere salda la sua posizione, diventando un personaggio fondamentale di questa stagione. Del resto nei reality show ci si va per farsi conoscere ma anche per rimanere, e in amore e in guerra tutto è lecito. Cristina ha istigato Luca Salatino che, ragazzo dolce col cuore d’oro, è poco avvezzo al panorama televisivo e alle sue crudeli dinamiche, e ha svelato praticamente ventiquattr’ore dopo il suo ingresso al Gf Vip che il suo punto debole sarebbe stato la fidanzata Soraia Allam Ceruti.

Così, Cristina ha insinuato che il massaggio che Nikita si è gentilmente offerta di fare a Luca avrebbe potuto mettere in crisi Soraia, e il romano non ci ha visto più, non riuscendo a palcare i modi poco eleganti e rischiando di finire dalla parte del torto. Mentre Salatino medita di lasciare la Casa, Soraia interviene sui social e mostra una scivolata a gamba tesa da manuale nei confronti di Cristina.

“Io sempre muta. Ho 28 anni e non 10. Riesco a capire la differenza tra un massaggio con malizia e un massaggio fatto con purezza. Cara Quaranta, i neuroni si possono usare anche tutti insieme! Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato”.

Soraia non ha risparmiato dardi infuocati a Cristina, per poi lanciarsi anche contro Elenoire che è da quando è iniziato il Gf Vip che si ritrova coinvolta nelle dinamiche di Luca. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è certa che alcune persone stiano giocando con il fidanzato poiché amatissimo dal pubblico, e chi siamo noi per non darle perfettamente ragione!

