Grande Fratello Vip, scoppia una lite furibonda e oggi Luca Salatino medita di abbandonare la Casa

L'ex tronista diventa una furia con Cristina Quaranta e con Elenoire Ferruzzi e non si sente più in grado di continuare la sua avventura al Grande Fratello Vip.

L'ex tronista Luca Salatino continua a vivere un grande malessere a causa della lontananza dalla sua fidanzata Soraia Ceruti, scelta durante il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Gf Vip: Luca Salatino sbotta e pensa di lasciare la Casa

Ieri, durante la festa di compleanno di Edoardo Donnamaria, che ha festeggiato 30 anni al GF Vip , Luca è andato su tutte le furie per una domanda di Cristina Quaranta che ha coinvolto la sua fidanzata.

L'ex ragazza di Non è La Rai, ha domandato a Luca se la sua fidanzata avesse potuto provare fastidio nel vedere il massaggio fatto da Nikita Pelizon che in seguito a dei dolori muscolari lamentati dal romano, si è offerta di massaggiarlo sulla schiena. La domanda della Quaranta lo ha infastidito particolarmente e Luca è sbottato contro la gieffina. A quel punto è intervenuta Elenoire Ferruzzi che lo ha invitato ad abbassare i toni.

"La domanda vostra qual è? Pure la tua qual è? Fatemi capire - è sbottato Luca contro Cristina ed Elonoire - Non ho capito proprio cosa state dicendo. Voi dite che volete bene alle persone ma poi questo bene dove sta in queste domande? Ma se uno dice a te quello che devi fare, tu che gli rispondi? Hai visto dove sei arrivata? Hai visto? Togliti. Spiegatemi, il problema vostro qual è? Pensa quello che ti pare. Ci sta chi ti vuole bene e chi non ti vuole bene. Basta è meglio che me ne vado. Sennò tiro tutto in aria."

La Quaranta ha voluto precisare che nella domanda non c'era alcuna malizia e Nikita è stata difesa anche da Carolina Marconi. I toni particolarmente accesi di Luca hanno spinto Antonino Spinalbese a consigliare all'ex tronista di moderarsi e di evitare di esporre la rabbia in modo così plateale. Luca, questa mattina, ha avuto un crollo in seguito a ciò che è successo ieri, affermando di non sentirsi adatto al contesto del Grande Fratello Vip.

