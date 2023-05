Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni sull'esperienza del parto: "Ero terrorizzata, mi avevano detto di tutto"

Gossip TV

L'ex gieffina del GFVip e neo mamma Sophie Codegoni ha raccontato dell'esperienza del parto e di come sia stata meno traumatica del previsto. Ecco cosa ha raccontato.

Le neo mamma ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni, si è raccontata sui social a pochi giorni dalla nascita della piccola Celine Blue, nata dall'amore con Alessandro Basciano.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni rivela com'è stata l'esperienza del parto

Come già durante la gravidanza, anche in questo caso, Sophie ha deciso di condividere con i fan la sua esperienza del parto, non nascondendo di essere arrivata al fatidico giorno particolarmente terrorizzata a causa di tutto ciò che le avevano detto:

"Partendo dal fatto che sono una fifona di prima categoria, sono arrivata in ospedale terrorizzata, perché tutti dicevano 'Preparati, sarà il dolore più grande della tua vita'. Invece, probabilmente sono stata anche super fortunata, perché ho avuto dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però, ho un bel ricordo del parto."

L'ex gieffina ha rivelato di non aver avvertito quel dolore di cui tutti le parlavano, anzi, ha specificato, "si è trattato di un dolore minimi, paragonabile a quello delle mestruazioni. Niente di più, niente di meno e in totale è durato quattro ore e mezza". Sophie è diventata mamma della piccola Celine il 12 maggio e per lei e il fidanzato Alessandro è stata una gioia incontenibile. Così hanno commentato la nascita della figlia con un post sui social:

"Non ci sono parole per descrivere la gioia, l'emozione e la felicità che ci hai donato"

