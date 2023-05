Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori!

Gossip TV

La coppia del GFVip, formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ha dato il benvenuto alla piccola Celine. Vediamo i dettagli della notizia!

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della piccola Celine! La coppia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha annunciato con un post la nascita della primogenita.

GFVip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano genitori della piccola Celine!

Nelle scorse ore, come riportato da The Pipol Gossip, Sophie Codegoni era stata ricoverata in ospedale, prossima al parto e, infatti, questa notte ha datp alla luce la primogenita sua e di Basciano: Celine Blue. La coppia ha annunciato l'evento pubblicando un post su Instagram con uno scatto in cui sono ritratti tutti e tre insieme e a corredo della foto, la neo mamma ha scritto un piccolo messaggio per raccontare ai fan le emozioni provate:

"12/05/2023 Non ci sono parole per descrivere la gioria, l'emozione e la felicità che ci hai donato...mamma e papà ti amano da morire...La nostra Celine blue"

Basciano aveva deciso di chiedere alla compagna di sposarlo, quest'estate, con una proposta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, poi in autunno era arrivata la notizia che i due sarebbero diventati presto genitori, nonostante la giovane età. In diversi interventi sui social, Sophie Codegoni ha raccontato gli alti e bassi della gravidanza, svelando che sebbene inattesa, la notizia che avrebbe avuto un bambino ha riempito di gioia lei e Alessandro e ora ai due non resta altro che godersi questo momento e celebrarlo con le persone che amano di più.

