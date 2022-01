Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: "Ringrazio Signorini per avermi scelta, ma il prossimo anno non ci sarò"

Gossip TV

L'opinionista del Grande Fratello si racconta al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli, insieme ad Adriana Volpe, si sono rese protagoniste di interessanti e accese dinamiche del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, l'opinionista e moglie di Paolo Bonolis ha fatto un bilancio della sua esperienza e fatto un annuncio inaspettato.

La confessione di Sonia Bruganelli

"Ho avuto la conferma che l'esperimento sociologico è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra" ha dichiarato Sonia annunciando il suo addio al Grande Fratello Vip "Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò".

L'opinionista del Gf Vip 6 ha infatti altri progetti per il suo futuro lavorativo: "Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia [...] Noi due ci amiamo e ci vogliamo un mare di bene. Siamo andati oltre la definizione di marito e moglie. A volte è più semplice lasciarsi quando le cose non vanno noi invece abbiamo disinnescato e siamo ripartiti".

Leggi anche Tutti contro Alex Belli

La Bruganelli ha voluto rispondere anche a tutti coloro che la criticano per i suoi modi duri e schietti: "Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. In passato ho perso così tante volte che ho una corazza d’acciaio. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io…[...] Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.