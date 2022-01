Grande Fratello Vip, tutti contro Alex Belli: "È entrato con l'idea di essere protagonista"

Gossip TV

Alex ancora al centro delle critiche al Gf Vip.

Alex Belli continua a stare al centro delle dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, tutti i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini si sono schierati dalla parte di Delia Duran e criticato duramente le scelte dell'attore.

Alex Belli nel mirino dei concorrenti del Gf Vip

Tutti contro Alex al Grande Fratello Vip. I concorrenti sono tornati a parlare della situazione sentimentale di Delia dandole dei preziosi consigli per il suo futuro con l'attore. "Lui è entrato con l’idea di essere protagonista. Ha iniziato questo gioco con Soleil e gli è sfuggito di mano" ha dichiarato Manila Nazzaro "Ha sbagliato, voglio bene ad Alex ma ci sono delle cose obiettivamente sbagliate".

"Un uomo che ti ama non permette questo" ha aggiunto Nathaly Caldonazzo "Doveva uscire quando ha capito che stava andando oltre. Al di fuori questa storia è ridicola e l’ha ridicolizzata lui con i suoi comportamenti [...] Lui è il primo che non la protegge questa storia, deve fare una scelta. Deve chiudere con Soleil". A farle eco Valeria Marini: "L'amore va dimostrato, se ami una persona non la ferisci".

"Devi iniziare a farti rispettare. Prendi le distanze Delia, devi dissociarti da tutto questo" ha aggiunto Manila consigliando a Delia di prendere le distanze da Alex. Un pensiero condiviso anche da Gianmaria Antinolfi: "Non è amore. Amare vuol dire rispettare e questo non è rispetto". Come reagirà l'attore di fronte a queste accuse?

