Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli racconta in che rapporti è con Stefano Bonolis, il figlio del marito Paolo

Con un recente post sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha chiarito una volta e per tutte in che rapporti è con il figlio di suo marito Paolo, Stefano Bonolis. Ecco cosa ha detto.

In un recente post sul suo profilo Instagram, l'opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, ha raccontato in che rapporti è con Stefano Bonolis, il figlio che suo marito Paolo Bonolis ha avuto dalla precedente relazione con l'ex moglie Diane Zoller.

Sonia Bruganelli lancia una frecciatina contro chi mette in discussione il legame con Stefano Bonolis e sua moglie Candice Hansen

Recentemente, Sonia Bruganelli ha risposto ai commenti negativi che vaneggiavano una presunta crisi con il marito Paolo Bonolis. Non è la prima volta che l'opinionista del GFVip di quest'anno si trova a dover fronteggiare commenti di questo tipo e sia lei che il marito hanno risposto raccontanto qual è il segreto della loro unione.

In un'intervista a Domenica In, Bonolis ha smentito anche lui queste voci di una crisi e in merito alla notizia che vivessero in due case separate, ha commentato: "La gente non si fa mai i c**** suoi! Ma poi, non viviamo separati, abbiamo preso anche l'appartamento accanto al nostro e Sonia l'ha ristrutturato per avere un altro spazio tutto per sé e per i ragazzi".

Al Grande Fratello Vip è nota per le sue opinioni molto decise, come ha dimostrato quando si è scontrata con Giulia Salemi, o ha risposto per le rime a Pamela Prati. E, proprio perché non è una che le manda a dire, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha deciso di lanciare una frecciatina contro chi sostiene che tra lei e il figliastro Stefano Bonolis non corra buon sangue.

Infatti, Sonia Bruganelli ha deciso di pubblicare una foto in cui tiene in braccio il figlio di Stefano e della moglie Candice Hansen: con il piccolo Sebastian, nato due mesi fa, non ha alcun legame biologico, ma lo ama come una nonna ama un nipotino. E, infatti, non si è trattenuta dal commentare: "Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo insieme, ecco qui. Candice mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby. Poi, se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme...state pure fermi là".

L'opinionista del programma di Alfonso Signorini ci ha tenuto a sottolineare come non siano i legami di sangue a tenerli uniti, nella famiglia del marito, ma l'amore che hanno gli uni per gli altri.

